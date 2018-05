Como bien sabemos, las redes sociales tienen conexión entre sí mismas. Así que, no es de extrañar que una se vaya pasando los datos con otra. En los últimos años hemos escuchado y visto cómo Facebook y Whatsapp se convertían en una sola a modo de políticas de privacidad. La protección de datos es algo que tenemos que tener en cuenta.

Así que, si usas Whatsapp pero no quieres que éste le pase el número a Facebook, también puedes impedirlo. Porque como bien decimos, es tu protección de datos y como tal, es tu número de teléfono. Así que, puedes evitar que esto suceda de una manera bastante sencilla. La política de privacidad va cambiando con el paso del tiempo, ¿la frenamos?.

Protección de datos entre Whatsapp y Facebook

Lo que han dicho ante esta nueva protección de datos es que así, hay una mejor conexión entre ambas aplicaciones, así como una mejor seguridad. Así que, muchos de los usuarios no han tenido problema en aceptar estas nuevas condiciones con número de teléfono por medio. Pero bien es cierto que no todos somos iguales y las protestas no se han hecho esperar.

Sin embargo, lo que opina Whatsapp sobre estos nuevos términos de privacidad es para poder evitar el spam. Sabemos que es algo que siempre está incluido entre numerosas aplicaciones y que es casi imposible deshacernos de él. Aunque en este caso, la aplicación de mensajería comenta también que las estadísticas serán más precisas así como las sugerencias de amistad.

Sobre todo para esto último, sí es por lo que se necesita saber un poco más sobre cada usuario. Eso sí, a pesar de todo ello, los usuarios están muy reacios a dar su número a Facebook. Así que, si tú no quieres que esto suceda, cuando te llegue el mensaje de aceptar o no los nuevos términos de privacidad, debes leerlo bien. Una vez que lo hayas leído, verás un texto donde también aparece una casilla. En es ella, donde tendrás que desactivarlo, para que así el Whatsapp evite el enviar el número a tu Facebook.

Porque si te llega el mensaje y le das a aceptar a la primera, entonces ya no podrás desactivar la casilla y entonces sí que tu número pasará a ser parte de la otra red social. Quizás esto último es lo que hacemos la gran mayoría. Porque no nos paramos a leer y así nos va. Aunque hay una buena noticia. Si ya le has dado a aceptar, todavía tienes unos días para poder desactivarlo. ¿Cómo?, pues yendo a ‘Ajustes’, ‘Cuenta’ y ‘Compartir información de mi cuenta’. Será aquí donde puedes desactivar la casilla.