Los mejores consejos para evitar que Facebook robe tus datos

Publicaciones

Aunque tengamos el perfil privatizado, parece que no es suficiente cuando se cuela algún tipo de estrategia. Así que, debemos asegurarnos que nadie puede robar todos nuestros datos. ¿De qué manera?, pues no exponiéndolos tanto como a veces hacemos. Lo mejor para ello es la opción que tenemos de elegir quien puede ver, o no, nuestras publicaciones. Seguro que ya sabes cómo acceder a dicho dato.

Porque no todo lo que publicamos lo tienen que ver todos nuestros amigos. Algunas de las cosas puede que sí pero otras, pueden quedar en un segundo plano para algunos de ellos. Por lo que debemos ir a ‘Configuración de la cuenta’ y luego, a ‘Privacidad’. Ahí podrás hacer la selección que consideres e incrementar así, la privacidad de tu perfil así como de tu muro. ¡Es así de sencillo y es por lo que siempre hay que comenzar!.