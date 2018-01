App para viajar y controlar tu casa al mismo tiempo

Cuando nos vamos de viaje, siempre nos pasamos un buen rato antes de salir pensando en si se nos habrá olvidado algo. Cuando estamos de camino, empezamos a preguntarnos ¿He apagado la calefacción?, ¿He quitado los plomos?, ¿Si los he quitado, he dejado el de la nevera encendido?, ¿Si no los he quitado, me he dajado alguna luz encendida?

Además de preocupaciones también se te van acumulando cosas que tienes hacer, la lista de tareas se te va acumulando, te llegan avisos que tienes que tener en cuenta cuando vuelvas pero que seguramente se acumulen y se te olviden,…

Pues gracias a la avanzada tecnología del siglo XXI, podemos controlar todo esto desde el teléfono móvil, tablet u ordenador. La aplicación se llama Indigo Domotics y a continuación os daré las opciones/acciones más útiles, y que seguramente más necesitamos, que nos ofrece:

Poder hacer y editar nuestra lista de tareas, de la compra, etc

Más de una persona puede tener acceso (más de un dispositivo)

Puedes controlar todo lo eléctrico (luces, termostato, ventiladores, etc)

Puedes acceder a él, controlar y gestionar tu casa desde cualquier sitio, gracias a que no funciona sólo con Wifi, sino que también funciona con 3G, 4G, LTE y Edge. Además, tienen un servicio en remoto para que puedas conectarte desde el ordenador sin necesidad de IP o de router.

Puedes configurar acciones/funciones, más o menos complicadas, fácilmente y sólo con hacer click. No te preocupes por los cambios que puedan haber, esta app se actualiza teniendo en cuenta todas las variables para que se pueda ajustar a tiempo real. Por ejemplo, bajan varios grados la temperatura en el exterio y en tu casa empieza a hacer demasiado frío. ¿Por cualuiqer razón, necesitas que esté calentita? Pues subes la temperatura desde tu móvil mientras estás en el hotel de montaña tomándote un café caliente, al que te has ido a desconectar y listo.

Mires donde mires, y la uses donde la uses, la app siempre será la misma. Es decir, tendrá los mismos gráficos, mismos botones, etc. Asique no te preocupes si, por lo que sea, tienes que utilizarla desde otro dispositivo distinto a los habituales. Ésto muy útil sobretodo para emergencias.

Tendrás total acceso y control a las carpetas y acciones que hagas, desde cualquiera de tus dispositivos.

Si ocurre algún fallo en tu casa, esta app te lo comunicará en seguida.

Es increíble como una aplicación como esta puede darnos tanta tranquilidad, tanto en una escapada de fin de semana, como en un viaje de varios días. ¡Incluso en el día a día, ya puestos!

El único problema es que actualmente esta app en concreto sólo está disponible para IOS, pero no os preocupés porque no será por mucho tiempo.