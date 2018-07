Las grandes ventajas de levantarte una hora antes al día

Eso que dice de que: “Al que madruga, Dios lo ayuda”, pues va a ser cierto de alguna manera. Porque hoy vamos a ver cómo eso de levantarte una hora antes al día, te puede traer numerosos beneficios. Quizás cuando suene el despertador a esas horas, no pienses igual, pero a la larga lo vas a agradecer.

Levantarte una hora antes al día significa el poder llevarnos de grandes ventajas que nunca queremos dejar escapar. Así que, debemos de mantener una rutina como ésta. No sirve de nada el hacerlo uno o dos días. Debemos tener un poco constancia y solo así descubriremos lo bueno que es tener una horita más cada día.

Levantarte una hora antes al día para planear tu jornada

A lo largo del día estamos de un lado hacia otro. Nos quejamos siempre de que no tenemos realmente tiempo para nosotros. Pues bien, ahora lo podremos solucionar si madrugamos un poco. Tan solo se trata de levantarnos una hora antes de lo previsto. Solo así, podremos concentrarnos y preparar o bien, organizar nuestra jornada laboral. Se dice que al tener un plan más preciso, invertiremos mejor el tiempo y seremos más productivos.

Hacer algo de deporte

Por otro lado, también sabemos que el deporte no siempre entra dentro de nuestra rutina. Para muchos es algo vital pero no pueden llegar a realizarlo por no contar con el tiempo necesario. Pues bien, ahora también podrás adaptarlo a tus horarios. Porque lo bueno de levantarte una hora antes al día es poder invertirla en realizar tus actividades como correr, un poco de yoga o quizás meditación. Todo es bueno para ayudar a ponerte en forma.



Desayunar mucho mejor

El desayuno es la comida más importante del día. Lo sabemos pero no siempre lo realizamos como tal. Son muchas las ocasiones en las que apenas nos sentamos para poder beber el café. Pues no, debemos sentarnos y tomarnos un buen desayuno donde los hidratos así como las proteínas estén siempre presentes. Lo mejor es comer bien y con calma para que la energía nos ayude a mantener un buen día de jornada intensiva.

Personas de éxito

Se dice que las personas de éxito son las que ya están poniendo en práctica una táctica como ésta. Si bien tan solo se trata de una hora más, pero durante una hora podremos hacer muchas cosas y actividades. Parece que los grandes empresarios y las personas que cuentan con gran fama en su trabajo, se levantan una hora antes. Aunque solo sea para organizar el trabajo, mandar algunos mails y desayunar o practicar deporte.