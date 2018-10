Solución casera y natural para erradicar el mal aliento

El mal aliento es uno de los problemas más comunes y también, más complicados de solucionar. Porque en primer lugar hay que estudiar de dónde viene un problema como éste y a partir de entonces, buscar las mejores soluciones para alejarlo de nuestra vida para siempre.

Sin duda, el mal aliento es un bastante incómodo. Por un lado para la gente que lo padece pero también, para todas esas personas que están a su alrededor. Por que no es sencillo el decirle a nadie que le huele el aliento. Así que, no esperes más tiempo y ponle remedio ya.

Bicarbonato de sodio para el cepillado de dientes

Aunque pensemos que estamos haciendo lo correcto, no siempre es así. A veces el cepillado de dientes no es tan completo como pensamos, por lo que siempre hay que ponerle remedio. En este caso, una de las mejores ideas es optar por el bicarbonato de sodio. No puedes usarlo directamente porque puede dañar las piezas dentales. Así, que, echamos una cucharadita de él en medio vaso de agua. Iremos mojando el cepillo y cepillándonos como de costumbre, sin olvidarnos de la lengua.

Infusiones después de las comidas

Otro de los remedios contra el mal aliento es tomar una infusión después de cada comida. De este modo, va a hacer que las digestiones mejoren y como tal, no tengamos esa sensación del mal aliento. Algunas de las que podrás tomar son las de hierbabuena o de menta, pero también las de anís o tomillo.

Masticar perejil

Conseguiremos refrescar un poco la boca y para ello, debemos masticar perejil. Después de cada comida, también podremos optar por un remedio como éste. Es otra de las formas en las que la halitosis queda neutralizada. Quizás no es de lo más eficaces pero con un poco de constancia, sí que lo conseguiremos.

Enjuagues con vinagre de manzana

Además del cepillado, los enjuagues también son parte fundamental de la limpieza de la boca. Por eso, nada como acudir de nuevo a los remedios caseros. Porque en ellos también encontramos las mejores soluciones. En este caso, optamos por un vaso de vinagre. Solamente debemos enjuagar porque el ácido que tiene el vinagre será perfecto para neutralizar el ph de la boca.

Más vitamina C

Recuerda que también la alimentación nos puede ayudar a mantener a raya el aliento. Por eso, en este caso, necesitamos tomar más alimentos que contengan vitamina C. Es muy sencillo porque la encontrarás en numerosas frutas como la naranja o el limón y el kiwi. Ahora ya sabes cómo alimentarte de la manera correcta.