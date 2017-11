¿Sabes si tienes narcisismo sexual?. Aunque te parezca que no, no está de más el averiguarlo. Quizás porque es algo que no nos damos ni cuenta de que lo tenemos, pero sí nuestra pareja. Un término que engloba lo que ya conocemos como narcisista, pero en otro terreno con es en el ámbito sexual.

Aunque te sientas muy bien con tu pareja, esto no indica que la otra persona sienta lo mismo. O mejor dicho, de la misma manera e idea que tú tienes. Quizás una de las dos partes busque algo más, de manera egoísta. Sí, ya te estás haciendo un poco de lío, pero no te preocupes porque te lo contamos todo con pelos y señales.

Descubre si tienes narcisismo sexual

Según parece, para hacernos una idea, la felicidad del que tiene narcisismo sexual está determinada por el afecto y el sexo que tiene con su pareja. Pero esto no lo decimos nosotros, sino que se trata de otro de los estudios que nos llegan del otro lado del charco. Si todos sabemos que ser narcisista es que se idolatra a sí mismo, en este caso, necesita de otra persona que le haga sentir de igual manera.

El narcisismo sexual es servirse de la pareja para la propia satisfacción personal. Vamos, que no importará mucho lo que sienta o padezca la otra parte de la pareja. Porque para la persona que cuenta con esta característica, solo existirá él mismo. Mientras la otra persona le dé cariño, sexo y se preocupe al 100% no habrá problema. Algunas de las cualidades que resalta el estudio son cierta falta de empatía, así como aires de grandeza.

Para resumirlo todavía mejor, podemos decir que este tipo de personas se aprovecharán al máximo de todas aquellas que están a su alrededor. Eso de los escrúpulos o ciertos miramientos no serán lo suyo. Aunque pueden resultar bastante aduladores, siempre será por su propio beneficio. Parece que los estudios son claros a la hora de arrojar nuevos datos sobre ellos.

Las mentiras son muy propias de los que padecen el narcisismo sexual. Del mismo modo, odian las comparaciones y hasta éstas pueden hacer que sean un poco menos felices. Porque ellos se consideran siempre el máximo exponente. Así es que, suele predominar lo físico antes de lo emocional. De ahí que no suelan preocuparse por nada más que por estar bien ellos. Como conclusión se dice que este tipo de personas pueden llegar a ser adictos al sexo, así como a un carácter un tanto más fuerte y posesivo.