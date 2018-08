Sin duda, todo aquello que llevan los famosos sale como tendencia. En ocasiones no es solo lo que llevan sino también lo que hacen o incluso lo que comen. Pues hoy vamos a hablar de la piedra de alumbre. Una nueva forma higiénica que se usa y mucho. Aunque hemos dicho nueva, no lo es tanto.

Es nueva tendencia pero realmente la piedra de alumbre es algo que se usa desde tiempos remotos. Así que, hoy te vamos a contar en qué consiste y por qué los famosos ya no pueden estar sin ella. Quizás cuando lo sepas, tú también querrás tener algo así en tu casa, ¿no crees?.

Qué es la piedra de alumbre

Se trata de un desodorante completamente natural. Porque el desodorante, tal y como lo conocemos no llegó a nuestra vida hasta allá del siglo XIX. Anteriormente, los remedios naturales eran quienes protagonizaban la manera de dar un buen olor corporal. En este caso, estamos ante un mineral que se vende como sal cristalizada. Es un producto que no cuenta con ningún tipo de químicos. Además, no deja mancha como ocurre con el desodorante habitual y aún así, hace que los olores desaparezca o más bien, evita que aparezcan.

Propiedades de la piedra de alumbre

Es cierto que su uso ya es muy antiguo. Ahora vuelve a captar la atención de los famosos y por lo tanto, había que hablar de ella de nuevo. Entre sus propiedades se dice que es cicatrizante y que ayuda a prevenir las infecciones que pueden aparecer en la piel. Por lo que está indicada para esas pieles sensibles. Si tienes algún corte o herida, puedes pasarla sobre él para formar una capa protectora. También es buena tras el afeitado para suavizar todo tipo de irritación que aparece. No nos podemos olvidar que es perfecta contra las picaduras de insectos. ¿Dónde puedes encontrarla?, pues vía internet en lugares como Amazon, la tendrás.

Cómo se usa la piedra de alumbre

Su uso es de lo más sencillo de llevar a cabo. Simplemente debes humedecerla ligeramente. Cuando ya la tengas, la frotas contra las axilas durante unos 10 segundos. La piedra va a crear una especie de capa en tu cuerpo que va a destruir a todas las bacterias posibles. De este modo, dirás adiós a todas las que forman el sudor así como el mal olor. Por lo que podemos decir que repele a ambos. Una vez que te la aplicas, notarás la piel más fresca. Si quieres más frescor y menor olor, no solo la uses bajo los brazos sino que también eliminará el olor de pies. ¿La probamos?.