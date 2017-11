Fotos en las que se pasaron con Photoshop

La herramienta Photoshop sirve para poder editar las fotografías o imágenes que no quedaron como uno esperaba, haciendo unos pequeños cambios que pueden mejorarlas. Pero, hay personas que se pasaron con el Photoshop, cambiando totalmente las imágenes para que éstas parezcan algo totalmente diferente a lo que eran originalmente.

Muchas personas abusan de esta herramienta, porque no están conformes con su imagen, y la quieren cambiar totalmente para hacerlos ver como alguien que no son. Puede que sirva como una fachada en las redes sociales, pero esto puede traer consecuencias cuando conoces a una persona en la vida real. Es por eso que nunca hay que aparentar ser algo que no somos.

El uso del Photoshop para cambiar el peso

Algunas personas pesan más que otras, lo cual es totalmente normal. Algunos se sienten cómodos como son y no necesitan mostrarse de otra manera. Pero hay personas que se pasaron con Photoshop, ya que utilizaron el programa para cambiar totalmente su peso, por lo que se ven mucho más delgados de cómo son en realidad. Todo gracias a una serie de ediciones en una computadora. Eso no lo utiliza todo el mundo; pero los que sí lo hacen, es porque en verdad no se sienten a gusto con su apariencia.

Este es un cambio drástico, que no siempre es bueno, ya que hace ver a una persona como alguien más. En caso de conocer a alguien por internet, y presentarte con esa foto retocada, las cosas no saldrán bien a la hora de verse en persona. Es por eso que no siempre hay que retocar demasiado las fotografías en las que aparecemos. Si no puedes aceptar tu apariencia, puedes hacer ejercicio o dieta. El resultado es mucho mejor que utilizar un programa de computadora, y te hará sentir mejor contigo mismo.

Retoques en la cara que se pasaron con Photoshop

Muchas personas, sobre todo los famosos, utilizan la edición de sus fotografías para hacer que su rostro se vea mucho más limpio y sano, aunque en realidad no sea así. Muchos de ellos se pasaron con Photoshop para eliminar las impurezas que pueden tener en su cara. Algunos son muy sutiles, como las arrugas o algunos detalles que casi ni se aprecian. En cambio, hay fotos, como la que les mostramos de Harry Styles, que no tiene nada que ver con la realidad.

Eliminar granos, darle más color y brillo al rostro, retocar algunos detalles en la nariz y los ojos, son cosas que la gente hace para verse mejor en las fotografías. Pero la realidad siempre superará a la ficción, ya que las impurezas siempre existirán, a menos que te hagas tratamientos especiales para ayudar a eliminarlos. El uso de Photoshop solo sirve para verte mejor en una foto, pero no cambiará cómo luces en realidad.