Las peores cosas que te pueden pasar en una cita

Si vas a salir en una cita, ten la decencia de bañarte

¿Vas a salir con “ésa” persona especial? Entonces aséate un poco, no quieres que te recuerden por tu mal olor, sobre todo si es la primera cita. La apariencia -pese a lo que muchos dicen- en verdad importa. Que tu cita huela mal es -sin lugar a dudas- una de las peores cosas que te pueden pasar. No es un concurso de belleza, pero esfuérzate.

No tienes que cambiar, ni aparentar ser alguien que no eres. Sin embargo, si lo tuyo es no bañarte, tendrás serios problemas buscando pareja. Hombre, no hemos venido a juzgarte, pero haznos caso, porque nos lo agradecerás. De resto, recemos porque “Dee” haya conseguido chicas más higiénicas… y un aromatizante para su coche.