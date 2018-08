Blanquear la piel puede llegar a ser más peligroso de lo que parece. Pero es cierto que hay personas que buscan una piel más clara y más uniforme. Del mismo modo, también se dice que es una manera de eliminar las manchas. Aunque siempre que las tengamos, intentaremos solucionarlo de otra manera.

Porque las cremas para blanquear la piel no son tan buenas. Es por ello que tampoco nos arriesgaremos a usarlas. Nuestra piel y salud vale mucho más. Los expertos ya advierten de las graves consecuencias que esto puede traer. Así que no te pierdas los peligros y todo lo que debes conocer.

Blanquear la piel te puede acarrear alergias

Hay cremas que no a todo el mundo le van a sentar por igual. Porque cada piel es diferente y por eso, se debe andar con mucho cuidado. Algunos de los ingredientes de dichas cremas, nos pueden dar lugar a unas manchas rojizas que pican más de lo que podamos pensar. La irritación de la piel así como el enrojecimiento están muy presentes.

Sequedad en la piel

Sí es cierto que gracias a las cremas para blanquear la piel, puedes ver tus resultados. Pero en ocasiones, a un precio demasiado alto. Uno de ellos es que nuestra piel se va a resecar más. La notaremos más tirante y poco flexible. Se puede llegar a ver cómo las escamas son las protagonistas. Algo que no es fácil de disimular.

Granos y espinillas

Si ya de por sí tienes la piel grasa, entonces puedes tapar los poros con unas cremas como éstas. Por lo que no será nada positivo. Porque la acumulación de grasa y suciedad no se hacen esperar. El resultado serán esos granos o espinillas que tampoco van a favorecer nada de nada. Ahora bien, que no se te olvide que es mejor no tocarlos, si no quieres que te queden marcas.

Piel más sensible

Tras la aplicación de una crema como ésta, la piel queda mucho más sensible. Por lo que hay que extremar precauciones ante la posibilidad de darnos el sol, porque podría causar quemaduras importantes. Así que, como vemos, parece que los inconvenientes están a la orden del día.

Niveles elevados de mercurio

Aunque sin duda, el problema mayor lo encontramos aquí. Porque hay una serie de cremas que los expertos no quieren ver ni de lejos. Más que nada porque cuentan con mercurio entre sus ingredientes. Se trata de un total de 10 que vienen de Pakistán y dos jabones que proceden de España. Las cremas que cuentan con mercurio pueden provocar graves daños en los riñones así como en el sistema nervioso. ¡Así que, debemos tener mucho cuidado!.