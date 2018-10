Ser ‘fit girl’ es toda una moda. Gracias a las redes sociales estamos conociendo un montón de modelos y de características que antes pasaban por delante pero que apenas les hacía caso. Pues bien, si el término que conoces es el de ‘it girl’, ahora ya vas a tener que cambiarlo o simplemente, ampliar el vocabulario.

Porque en esencia viene a ser lo mismo pero en diferentes campos. Uno era el de la moda y el otro, el del mundo fitness o de culto al cuerpo. Así que, si quieres ser toda una chica fitness, que cuida su cuerpo, su alimentación y su estilo de vida, entonces tienes que descubrir los siguientes pasos.

Cómo ser ‘fit girl’, elige tu nombre

Hoy en día es Instagram quien tiene la carta de presentación para una ‘fit girl’. Hoy en día el público se centra en esas chicas que llegan dietas saludables, que muestras sus rutinas de ejercicios y que posan con un cuerpo escultural. Muchas de ellas ya están llegando a cobrar más de 40 000 euros por los post que son patrocinados. Así que, si estás interesada el primer paso es buscar un nombre. Porque sin duda, tu alias siempre será la mejor carta de presentación para internet. Que tenga referencias al ejercicio.

Sé más original que ninguna otra

Para que algo tenga éxito, tienes que destacar y ser más original. Porque solo de este modo, podrás diferenciarte ligeramente del resto y captar la atención. Solo así subirás de seguidores como la pólvora. Para eso puede crear una etiqueta o ‘hashtag’ que sea original y no copiado. Con él, terminarás todas y cada una de tus publicaciones. Porque de este modo, será más sencillo el encontrarte y seguirte, como no.

La temática será la vida saludable

No es cuestión que siempre estés subiendo imágenes de comida. Hay que ser un tanto creativos. Por ello, puedes realizar tus propias recetas pero también subir vídeos con algunas rutinas o simples ejercicios que se puedan poner en práctica. Si has ayudado a alguna persona a bajar de peso o a tener más volumen, son ejemplos que debemos mostrar. No es necesario subir imágenes del rostro de dichas personas, si no quieren. Con ver el antes y el después del cuerpo es más que suficiente. Cierto es que no nos podemos olvidar de las prendas de ropa. En este caso, tendrán también la temática deportiva.

Tus publicaciones

Ya tienes todos los ingredientes para triunfar. Un nombre, la originalidad, una temática bien definida y todo ello, estará grabado en las publicaciones. Recuerda que la constancia también es fundamental. Para ello, debes publicar un par de imágenes cada día, como mínimo. Las mejores horas son por la mañana temprano y a la tarde.