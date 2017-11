Las personas con pareja no se masturban

Parece que masturbarse es sinónimo de estar sólo y sin pareja, pero esto no es así. Nos hacemos una pregunta ¿cuántas personas se masturban teniendo una relación de pareja? El 85% de los hombres y el 45% de las mujeres. Los hombres se masturban frecuentemente cuando están en la adolescencia y en la juventud y ellas después de los 30 años.

La masturbación es un comportamiento natural y sano para las personas. No hay barreras en la edad para practicarla y el hecho de tener pareja no quiere decir que no se pueda realizar. Cada uno juega con su cuerpo como quiere y todas las veces que quiera. Por lo tanto decir que las personas con pareja no se tocan es totalmente falso e ilógico.