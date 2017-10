El tema de la comida basura y los restaurantes de la misma siempre ha sido un tema de debate. Más que nada porque necesitamos cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Pero ellos no siempre nos lo ponen muy fácil aunque lo parezca. Es por ello que hoy hablaremos de McDonald´s y sus datos aterradores.

Porque realmente no sabemos bien lo que comemos. Esto puede trasladarse no solo a este tipo de restaurantes, sino a otros muchos cuando comemos fuera de casa. Según se ha publicado en diferentes medios, son muchos los ingredientes y productos que pueden ser peligrosos para nuestra salud. ¡No te lo pierdas!.

Mc Donald´s y sus datos aterradores

Uno de los primeros puntos que han dado mucho de qué hablar es la calidad de la carne . Se dice que la carne de estas hamburguesas cuenta con más del 40% de agua.

. Se dice que la carne de estas hamburguesas cuenta con más del 40% de agua. Las lechugas no son tan frescas como pensamos en un primer momento. También hay datos un tanto aterradores, puesto que se dice que están tratadas con diferentes tipos de químicos .

. La carne en sí, no cuenta con los nutrientes ni proteínas que pudiéramos pensar. Más que nada porque también se comenta que suelen aprovechar zonas como las encías o los intestinos de los animales. Algo que hace que este tipo de carne todavía sea mucho más barato en su precio pero caro a la hora de jugar con la salud.

todavía sea mucho más barato en su precio pero caro a la hora de jugar con la salud. Aunque bien es cierto eso de que una vez al año no hace daño, siempre hay que tener un poco de cuidado. Si un niño come de manera frecuente en este tipo de restaurantes, será más propenso a tener ciertas enfermedades. La grasa y el colesterol de la comida, le llevará a padecer dolencias cardíacas y otros problemas bastante graves.

Todo lo que hay detrás de Mc Donald´s

Porque parece que no es solo la comida chatarra, que ya es un tema preocupante, sino que hay mucho más detrás del McDonald´s. Este tipo de cadenas provocan mayor cantidad de basura, debido a los envoltorios. La gran mayoría de los mismos no eran biodegradables. Además, sus empleados cuentan con unas condiciones que no siempre son las propicias. Los salarios y las condiciones en sus contratos dejan mucho qué desear.

Por otro lado, también se ha hablado de la manipulación. Utiliza colores llamativos para crear una demanda, sobre todo por parte de los más pequeños. A pesar de que no está confirmado, sí se ha publicado que los encargados de realizar los trabajos de las cajas con los regalos son jóvenes que no han cumplido la mayoría de edad. Ahí trabajan durante largas jornadas por un precio demasiado bajo. Aunque muchos no sepamos la realidad de la historia, está claro que en Mc Donald´s siempre ha habido muchas informaciones y opiniones contrarias. ¿Eres de los que va a menudo a comer a un lugar como éste?.