Profesionales del maquillaje esconden estos 10 trucos

Obtén un delineador más cremoso con este truco de los profesionales del maquillaje

No es un secreto para nadie que el delineador para los ojos es difícil de manejar, pues no muchas personas saben lograr un delineado perfecto. Muchas veces el problema no es la persona, sino el producto. Los delineadores pueden llegar a ser duros, pastosos o hasta poco pigmentados. Pero entonces, ¿cómo los profesionales del maquillaje logran siempre un resultado perfecto?

La respuesta a la anterior pregunta es sencilla, pues se trata de un truco milenario, que hará que tus ojos queden hermosos. Lo único que tendrás que hacer será calentar el delineador por unos segundos, así podrás notar como su textura cambia y se hace más fácil de manejar.