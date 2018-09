Queremos probar todas y cada una de las opciones que salen en cosmética. Desde luego no es para menos, porque siempre se les ocurren ideas perfectas con las que asombrarnos. Lo último en cremas está aquí. Se trata de unas que cuentan con texturas ‘jelly’, es decir, gelatinosas.

Parece que la gelatina, tal y como la conocíamos ya ha avanzado. Más que nada porque ahora no se come sino que se aplica a la piel. Si ya hemos visto cómo los cosméticos se abrían camino ante ellas, ahora les toca el turno a las cremas hidratantes. Si quieres saber más sobre ellas, no te pierdas todo lo que sigue.

Qué son las texturas ‘jelly’

Tal y como su nombre indica, se trata de unas cremas que cuentan con una textura de gelatina. Lo que ocurre que vienen marcadas por su nombre pero en inglés. Aunque, sea el idioma que sea, nos entendemos a la perfección. Las texturas de las cremas las conocemos todos, pero ahora las nuevas, cuentan con esa sensación hasta de relax que nos encontraremos al tocarlas. Imagínate algo así de blando y encima perfecto para nuestra piel. Si es que parece que lo tienen todo y por ello, es por lo que cuentan con gran éxito. Además de lociones o de cremas hidratantes, también nos encontraremos con mascarillas que llevan este ingrediente básico: la gelatina.

Para qué sirven las cremas con texturas ‘jelly’

Ahora ya sabemos que vienen en diferentes formatos, pero todas ellas como cosméticos. Son unas nuevas ideas para poder cuidar de nuestra piel. Por lo que ya es una de las tareas principales que debíamos conocer. Otra, es que se trata de unos productos muy hidratantes. Sabemos que la hidratación para la piel es fundamental. Pero en ocasiones no le aportamos todo el agua y las vitaminas que requiere. Por lo que productos como estos sí lo harán.

Su función es añadir más elasticidad, gracias a la hidratación y nutrición que proporciona. Además, son texturas más sencillas a la hora de aplicar, porque son realmente más ligeras. Así no necesitamos de otros productos que nos puedan ayudar. Con este tipo de cremas ya tenemos todo en uno. La luminosidad aparecerá y hasta las líneas de expresión se marcharán por la puerta grande.

Ya de por sí, la gelatina es una de las grandes bases en nuestra alimentación y cuidado de la piel. Son muchos los remedios que pueden llevarse a cabo gracias a ella. Así que, los expertos también coinciden en ello y como tal, nos proporcionan una serie de productos destinados al cuidado facial. ¡Estamos ansiosas por probarlos!.