Las razones para buscar una novia dark

Seguramente habrás escuchado hablar de las famosas “tribus urbanas”, pero si no es el caso te contamos que se trata de grupos sociales de personas que comparten formas de pensar, vestir y actuar. En las últimas décadas han ido creciendo en número y organización. Una de las tribus urbanas más famosa en la actualidad son los llamados “Darks”, término que responde a la palabra oscuro en inglés. Ahora que sabes esto, ¿te has preguntado que se sentiría tener una novia dark?

El nombre de esta tribu urbana está muy bien elegido, pues se trata de individuos con una “personalidad oscura”. Suelen definirse a sí mismos como libres de sentimientos débiles como el amor o la esperanza, y prefieren abrazar las ideas turbias como la tristeza, pues así no pueden ser dañados. Su percepción del mundo también es bastante tétrica: seguidores de la anarquía, suelen declararse como ateos o fanáticos de imágenes paganas oscuras.

Sus gustos musicales tienden a músicas estruendosas y agresivas, como el heavy metal o el rock pesado. Es por esto que no nos debe sorprender que se sientan atraídos por bandas como Metallica. En cuanto a su ropa podemos mencionar que no deja lugar para puntos medios, ya que se compone en su mayoría de negro, y en pequeñas porciones de blanco, pero sin ningún tipo de color. Ahora que conoces un poco más de esta tribu urbana, analicemos el hecho de tener una novia dark.

Ventajas de tener una novia dark

Adiós a los celos

Como dijimos, las emociones de las personas que se sienten identificadas con esta tribu urbana son bastante profundas y tensas, así que si tienes una novia dark significa que has logrado echar raíces en esa complejidad, por lo que no gastará su tiempo con celos innecesarios. Simplemente cuando deban decirte algo, lo harán sin rodeos.

No más películas románticas

Entre el oscuro mundo de ideas de una novia dark no habrá espacio para tontos largometrajes cursis, así que no tendrás que volver a gastar 2 horas de tu vida en una película que sabemos que no te gusta.

Resaltará donde sea

Este aire de chica mala, que puede golpearte, hace que toda novia dark capte la atención cuando llega a un lugar contigo. Lo mejor de todo es que sin duda marcará una diferencia respecto a las otras chicas que se encuentren ahí.

Regalar será mucho más fácil

Puedes despedirte de esas largas horas pensando en cuál es la flor favorita, o el color de chaqueta que más le gustará a tu pareja. Con una novia dark solo deberás buscar una prenda negra, o entradas al concierto de su banda favorita. Con eso quedarás como un héroe.