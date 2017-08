Las fiestas más exclusivas y deseadas del mundo

Todos hemos soñado con fiestas como las que narra Scott Fitzgerald en The Great Gatsby, ¿no? Música, bailes, alcohol, dinero en el aire… en fin, excesos de todo tipo. La mala noticia es que si esas fiestas existen, seguro no estaríamos invitados. Las fiestas más exclusivas que te presentaremos no son tan exuberantes como las imaginamos, pero realmente no escatiman en gastos.

Daremos un paseo alrededor del mundo, visitando lujosos locales donde los personajes influyentes, adinerados y poderosos disfrutan de sus deliciosos martinis. Todo aquel que tenga una mínima posibilidad de entrar a alguna de las fiestas más exclusivas del mundo y codearse con Roberto Cavalli, Kate Moss, Sarah Jessica Parker o incluso algún miembro de la realeza, moverá cielo y tierra para entrar.

El Carnaval de Venecia, Italia

Esta celebración nació a partir de una costumbre que tenía la nobleza, entre los años 1296 y 1706, en la cual se disfrazaban para al salir, buscando mezclarse con el pueblo y compartir con ellos. El auge de este festival fue el siglo XVII, donde se recibían viajeros y personalidades importantes de la época desde todas partes del mundo, con el objetivo de disfrutar y divertirse.

Actualmente, se realiza un baile en los días de la celebración de este carnaval. Lo que hace a este evento una de las fiestas más exclusivas del mundo, es que para entrar al lujoso baile se necesita pagar alrededor de 1500 euros. Pero no solo esto, el código de vestimenta es muy estricto, debes disfrazarte con los mejores trajes diseñados para estas celebraciones, o no podrás entrar.

Fiesta de la Serpentine Gallery, Inglaterra

Numerosas celebridades se encuentran para celebrar una de las fiestas más exclusivas del mundo, pero ¿qué tiene de especial la fiesta de los jardines de la Serpentine Gallery? ¡Muchas cosas! No solo tienes que ser parte de los personajes influyentes en el mundo del arte y espectáculo, sino que cada año se elige un arquitecto diferente para realizar el diseño del pabellón en cual se realizará la presentación.

No solo los arquitectos nos maravillan con sus diseños, también, cada año, una celebridad diferente está encargada de ser el anfitrión de la celebración. Mick Jagger fue uno de ellos. Esta ceremonia es un poco más “informal” que las otras presentes en el artículo, pero no deja de ser una de las fiestas más exclusivas del mundo. Esto es debido a que el objetivo de la misma es recaudar fondos para, entre otras cosas, la promoción del arte.

Fiesta en el yate de Roberto Cavalli, Francia

Este diseñador de moda italiano sabe cómo y dónde dar una fiesta. Buscó una de las locaciones más particulares, quizá por eso esta termina siendo una de las más extravagantes. A esta reunión asisten solamente los más relevantes del momento, y no se puede entrar sin una invitación formal del propio diseñador.

Esta es una de las numerosas fiestas que se realizan en la ciudad francesa mientras el importante festival de cine de Cannes se lleva a cabo. Muchos de los que serán galardonados en el Festival de Cannes se presentan en el yate de Cavalli. Personajes como Alessandra de Ambrosio, Uma Thurman y Charlene de Mónaco, son una de las pocas que han estado presentes en ambas ceremonias.

Fiesta post-Óscar

Al finalizar el evento de la entrega de los premios de la Academia, los galardonados dan una pequeña rueda de prensa y sí, por supuesto que luego ¡van a celebrar! La lista VIP de los Óscar, los ganadores y perdedores, los que no fueron nominados pero son famosos, o los que ni querían ser nominados pero son ricos, todos ellos están invitados a esta mítica y legendaria fiesta. ¿Quién la organiza? La edición americana de la revista Vanity Fair.

Este año la entrega de los premios se realizó el 27 de febrero, y justo después comenzó el festejo de Vanity Fair. Pero, ¿qué implica ir a este evento? Una de las fiestas más exclusivas del mundo. No solamente debes lucir deslumbrante en la ceremonia de los Óscar, también debes cautivar con un impecable estilismo en la bienvenida de la fiesta. Y aunque algunos famosos optan por looks un poco más relajados, como los de Emma Stone este año, nunca dejan a un lado ni los grandes diseñadores, ni el buen gusto.

Gala MET, Estados Unidos: Las fiestas más exclusivas también se disfrutan en el baño

Un hecho curioso que se demostró recientemente: Si estás en una fiesta y no te tomas una selfie en el baño del recinto, ¡no estuviste ahí! Es que, irremediablemente, cuando se mostró cómo era la gala MET desde adentro, a todos nos dieron más ganas de ir. Podemos observar que, a pesar de esos trajes de diseñador, a veces tan pesados y tan delicados, las celebridades saben disfrutar de una fiesta.

El motivo por el que se reúnen tantos famosos a celebrar en su noche libre, es que esta ceremonia da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del MET. Además, se recaudan fondos para el presupuesto anual del mencionado instituto. El evento tiene una gran organización, dirigida por Anna Wintour (editora de la revista Vogue).

Hotel Knickerbocker, Estados Unidos

Muchos esperamos la llegada de un nuevo año entre la alegría de una fiesta de un hotel o algún local, otros, se quedan en casa disfrutando con sus familiares y amigos. Pero hay quienes optan por la primera opción y llevan su decisión al más alto nivel de la opulencia llegando a pagar desde 6.000 hasta 100.000 dólares por estar en una de las fiestas más exclusivas del mundo.

¿Dónde sucede esto? En un hotel que ha sido mencionado hasta por Scott Fitzgerald en una de sus obras, “This Side Of Paradise”: The Knickerbocker Hotel, ubicado en la esquina sureste entre Broadway y la 42° avenida, en New York. Este hotel fue construido entre 1864 y 1912, y, a pesar de haber sido cerrado 15 años después, para ser convertido en un centro de oficinas y finalmente ser reinaugurado como hotel, este baluarte del diseño estadounidense nos ofrece la oportunidad de recibir un nuevo año junto a todo New York.

Vuelo privado de Sidney a Los Ángeles

Muchos quisieran acostarse un día y como por arte de magia, amanecer el día anterior. Esto parece imposible, pero no lo es. ¿Cómo? Con uno de los jets privados más rápidos del mundo, el G650. Seguro te preguntarás: ¿en qué ocasión sería tan importante regresar de esa forma en el tiempo? Tenemos la respuesta: ¡Año nuevo! Sí, hay una compañía dedicada a realizar estos “viajes al pasado”.

Este vuelo dura unas 12 horas y sale desde Sydney a las 2 am, del 1 enero de cada año. Así que te ofrece tiempo de sobra para terminar la fiesta en Australia y prepararte para disfrutar una en Estados Unidos. Sin embargo, puedes aprovechar junto a 17 personas, y tener una de las fiestas más exclusivas del mundo, ¡pasando por todo el globo a la vez!