¿Por qué algunas personas tienen hoyuelos en el rostro y otras no?

Te habrás fijado en un sinfín de ocasiones. Lógicamente los rasgos del rostro no aparecen en todas las personas por igual. Es por ello que algunas cuentan con unos preciosos hoyuelos y muchas otras, aunque los quieran no pueden tenerlos. Hoy te contaremos el porqué de que unos sí los tengan y otros no.

Los hoyuelos son uno de los rasgos físicos más apreciados por todos. Una marca perfecta llena de sensibilidad y belleza. Pero tras ellas parece que la ciencia tiene otras teorías para poder definirlos. Así que, no está de más que les demos un gran repaso a dichas teorías y lo que simbolizan estas marcas.

Tipos de hoyuelos en el rostro

También seguro que sabrás, que cuando mencionamos los hoyuelos, también debemos hacer distinción. Por un lado, están los que se ocupan de decorar ambos lados de las mejillas. Sobresalen cuando la persona se sonríe o se ríe con gran intensidad. Frente a ellos también está el hoyuelo que se ubica en la zona de la barbilla. En este caso se dice que parte de una explicación científica. Se dice que son consecuencia de un hipo fetal. Es decir que durante el desarrollo del feto los lados de la barbilla no se fusionaron de igual manera. Lo que hace que se quede dicha marca.

Porqué aparecen los hoyuelos en el rostro

Ya hemos visto cómo los hoyuelos de la barbilla son considerados una marca. Es decir, un mal desarrollo de esta zona del cuerpo mientras el bebé se encuentra en el útero. Aunque no reviste ningún tipo de problema para el pequeño, sí es cierto que se quedará la marca de por vida. Mientras que para los hoyuelos en las mejillas ya hay otras explicaciones.

Se dice, por un lado, que son uno de los factores genéticos más populares. Así que, si tienes este tipo de hoyuelos, tus hijos seguro que saldrán también con ellos. Si los dos padres cuentan con ellos, entonces el bebé también saldrá con dichas marcas. Aunque los científicos están estudiando que hoy por hoy, ya no se asegura al 100% que los hijos salgan con ese rasgo tan característico de los padres. Para algunos, no se trata de un rasgo tan dominante.

Finalmente hay que decir que siempre se han sostenido dos versiones. ¿Por qué la gente tiene hoyuelos?, pues porque los músculos de la cara son más cortos, sobre todo los que están alrededor de la boca. Debido a ello, saldrán estas marcas. Pero por otro lado, se dice que es un defecto en el músculo facial. El músculo está en una sola pieza, pero al dividirse, puede causar los hoyuelos.