El hablar dormido tiene una explicación sorprendente

¿Te han dicho alguna vez que hablas mientras duermes?. Seguro que a muchas personas les ocurre algo así y lo primero que hacen es echarse las manos a la cabeza. Quizás porque creen que pueden decir algunas cosas que les haga pasar un poco de vergüenza. Eso de hablar dormido es algo que sucede con más frecuencia de la que podamos pensar.

Así que como tal, tiene también una gran explicación. Se trata de esos momentos, que por mucho que queramos, no somos capaces de frenar. No los podemos controlar, así que, tan solo nos queda saber su origen e intentar que algunas cosas que sí podamos, cambien. ¡Verás cómo hablar dormido no es tan malo como pueda parecer!.

Hablar dormido, ¿a qué se debe?

Se dice que hablar dormido es algo muy habitual. Sobre todo cuando hablamos de niños y también de adolescentes. Pero no se descarta que personas más mayores, también tengan esta cualidad. Hay que decir que todo se trata de algo involuntario. Cada discurso que vayas soltando por la noche, no tendrás consciencia de él. Así que, si alguien te escucha algo, tú no tienes la culpa.

El hablar dormido depende de varios factores. Puede deberse a una acumulación de tensión tras un día complicado o quizás, varios. Cuando nos sentimos muy agobiados, el cerebro tiene que soltarlo de alguna manera. La más sencilla e involuntaria es ésta. Lo más habitual es que sean frases sueltas, algunas sin sentido y que duran pocos segundos. Claro que como bien decimos no siempre todos tienen la misma condición.

¿Eres de los que hablan dormidos?. Si es así, no debes preocuparte demasiado, porque se trata de algo que cuenta con una explicación científica y que te va a tranquilizar.

Sí es cierto que cuando pasa a mayores y son casi todas las noches, entonces podemos hablar de un trastorno del sueño. En este caso sí hablamos de manera más concreta sobre el grado de estrés, así como de todas las tensiones que tenemos acumuladas. También se le denomina Somniloquia. No suele ser algo grave ni muy importante a tener en cuenta. Ésta puede aparecer en dos momentos del sueño, tanto en la primera fase REM o bien, en la NOMOR.

Esto es porque en la primera, todavía las neuronas están funcionando como si estuviéramos despiertos. Así es que parece que la garganta tiende a motivarse y a encenderse, nombrando esas palabras o frases cortas. Parece que el cuerpo todavía no nota que realmente está comenzando a soñar. Si estamos en la segunda parte del sueño y hablamos, esto indica que va relacionado con el propio sueño y lo que estamos viendo en ese momento.

Es el cerebro quien suele sacar esos momentos concretos, por lo que no hay que darles más importancia. Eso sí, si se repite mucho no está de más consultar con un médico. Más que nada, porque puede haber problemas de tipo emocional ocultos, así como algún miedo o hasta un estrés que ya está siendo un problema para la salud.