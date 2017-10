Cuando cortejamos a alguien siempre queremos estar perfectos. Ser lo más exactos posibles en la ejecución y no meter nunca la pata. Incluso podemos estar raros por no mostrarnos de forma natural. Enamorarse y por tanto sentir amor es un proceso lento o porque no ¡igual ligero! Casa uno tiene su ritmo, pero es un proceso. Al principio se intentan tener buenos modales, una destacada impresión, etc. La primera impresión es la que cuenta y hay que cuidarla.

Al pasar el tiempo algunas cosas parecer ser poco o nada románticas. Hay personas que se descuidan y ya no tienen en cuenta actitudes que enamoren a la pareja . Esto no puede ser. Hay que ser románticos siempre. No podemos dejar que la llama del amor se agote. Para ello estamos nosotros, para con pico y pala tener a nuestra enamorada día tras día. Te contamos lo que no se debe de hacer si quieres ser un o una romántica con tú pareja.