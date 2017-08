10 hábitos que debes dejar si quieres vivir hasta los 100 años

Todos queremos vivir eternamente. Nuestro deseo de aferrarnos a la vida es tan fuerte que nos pasamos nuestra existencia huyendo de la muerte, o al menos tratando de mantenerla tan lejos como sea posible. Pues bien, para ayudarte a alargar más tu estadía en este mundo, hoy te contaremos sobre 10 hábitos que debes dejar.

Un hábito es un comportamiento rutinario que hacemos de forma tan continua, y que, llegado cierto momento, se vuelve inconsciente. El problema es que muchas veces se trata de algo inadecuado o que deberíamos cambiar, aunque no lo sabemos. Si quieres conocer que hábitos afectan a tu pleno vivir, sigue leyendo.

Dormir menos de 8 horas diarias

Muchas personas piensan que se trata de una exageración cuando les indican que deben dormir 8 horas al día. Si bien, en las diferentes edades, este número puede variar un poco, 8 horas es la tasa promedio que debería dormir cualquier persona saludable, ya sea de forma continua o intercalándolo con siestas.

Cuando no dormimos nuestro sistema se ve directamente afectado, pues es durante el sueño que nuestro cuerpo descansa y se repara; además de reponer energía para el día siguiente. El mal dormir es uno de los hábitos que debes dejar, pues, aunque no lo notes de inmediato, con el tiempo te pasará factura.

Saltarse las comidas

Otro de los hábitos que debes dejar si quieres prolongar tu vida de una forma saludable, es el de saltarte las comidas. Recuerda que todos los procesos de tu cuerpo consumen energía, y esta proviene de los alimentos que consumes. Por lo tanto, al no comer, le generas un déficit a tu organismo.

Como recomendación te contamos que el punto más óptimo, para el procesamiento de los alimentos se alcanza cuando comes en horarios establecidos, pues tu reloj biológico se anticipa y es más efectivo. Sin embargo, aunque sabemos que a veces es complicado comer según un horario horario, lo importante es que no dejes pasar esa comida.

No hidratarse

Uno de los hábitos que debes dejar de forma inmediata, si es que lo posees, es el de no hidratar tu cuerpo. No se trata de un chiste cuando dicen que este líquido es el elemento más importante para la vida. Tan solo con recordar que tu cuerpo es 60% agua, ya puedes hacerte una idea.

A pesar de que ciertos alimentos aportan agua a tu organismo, siempre debes tener por norma tomarla, siendo la medida ideal de 2 litros por día. Aunque suene mucho, en realidad no se trata de tanto, y tu cuerpo te lo agradecerá: tendrás una piel más tersa y lisa, y tus riñones no trabajarán de más; por solo nombrar un par de beneficios.

Usar auriculares a un volumen inadecuado

Uno de los hábitos que debes dejar, aunque te hayas acostumbrado y no le veas nada de malo, es el de escuchar música con audífonos a un volumen demasiado alto. Sabemos que la música es una fuente de desconexión con el mundo, y que los auriculares nos permiten sumergirnos mucho más en la experiencia.

Sin embargo, debes recordar que, aunque no lo parezca, tus oídos son una parte muy sensible de tu cuerpo. Cuando los golpeas con sonidos muy fuertes, los vas afectando, generando un daño progresivo. Y seamos sinceros: no quieres vivir 100 años siendo sordo o teniendo problemas de equilibrio (recuerda que esta función también está en tus oídos).

Comerse las uñas

Tal vez piensas que se trata de una broma, o que es un consejo absurdo, pero no; este es uno de los hábitos que debes dejar de lado. Verás, sabemos que no morirás por comerte las uñas (o que al menos es muy poco probable), pero sí debemos considerar el motivo por el que lo haces.

Comerse las uñas es sinónimo de ansiedad según muchos estudios, por lo que, si has adquirido este hábito, es muy probable que haya algo que mantiene tu sistema en tensión, aunque en primera instancia no lo sepas. Nuestro consejo es que te calmes, busques que es eso que te altera y lo soluciones.

Falta de ejercicio

El sedentarismo se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas, pues lo avances tecnológicos nos han permitido ser cada vez más flojos. Demos un ejemplo simple: hace tan solo 50 años los niños debían ingeniárselas para divertirse, por lo que solían correr o jugar a la pelota; pero hoy día es común verlos sentados frente al ordenador.

Este ejemplo es aplicable a demasiados aspectos de nuestra actual vida cotidiana, pero esta falta de actividad es uno de los hábitos que debes dejar más rápidamente. No es necesario que te conviertas en un atleta consumado, pues con tan solo 60 minutos diarios de ejercicio, tu cuerpo se mantendrá saludable.

No tener buenos hábitos de higiene

A veces olvidamos que vivimos en medio de un hervidero de virus y bacterias, causantes de enfermedades. Y aunque nuestro cuerpo tiene sistemas naturales de defensa, es necesario ayudarlo y protegerlo, para mantenernos sanos. Es acá, entre muchas otras cosas, que la higiene tiene un papel primordial.

Cuando te mencionamos que este es uno de los hábitos que debes dejar, no te estamos acusando de que no te bañes ni nada por el estilo. Sencillamente, a veces dejamos pasar cosas que nos parecen pequeñas, pero que tienen un gran impacto. Por ejemplo, lavarnos las manos cada vez que llegamos de la calle nos ayudará a disminuir el riesgo de enfermedades.

Falta de actividad mental

Nuevamente nos encontramos con una de las desventajas que nos ha traído la modernización del mundo actual. Hoy en día tenemos máquinas que nos facilitan la vida, pero que hacen que tengamos que pensar mucho menos. Ya no debemos sacar cuentas matemáticas mentales, pues poseemos la calculadora; o recordar números telefónicos, pues nuestro móvil los almacena.

Indiscutiblemente, la falta de actividad mental es uno de los hábitos que debes dejar si quieres vivir 100 años y más. Así como el cuerpo necesita ejercicio para mantenerse saludable, la mente necesita actividades. Con tan solo resolver un crucigrama diario ya estarás haciendo mucho por tu cerebro.

El estrés

Sin lugar a dudas “estrés” es una de esas palabras que no necesitan ser explicadas, porque todos conocemos su significado, y que, sin lugar a dudas, detestamos. A medida que vamos ganando responsabilidades con nuestro desarrollo personal, llegan también los factores estresantes; lo cual puede generar que nos habituemos a estar estresados.

Este es uno de los hábitos que debes dejar de lado, tanto como sea posible. Sabemos que es difícil huir de las preocupaciones diarias, pero tienes que hacer tu mejor esfuerzo, pues el estrés tiene consecuencias negativas tanto físicas como mentales. Así que respira profundo, coloca música relajante, come un dulce y trata de llevar una vida pausada; con el tiempo verás los frutos.

Alcohol y cigarrillo: Hábitos que debes dejar por el bien de tu salud

Finalizaremos nuestro conteo de los hábitos que debes dejar con un par de elementos que, aunque en extremo dañinos, se han arraigado fuertemente en nuestra sociedad: el alcohol y el cigarrillo. Debemos recordar que estas sustancias son factores de riesgos en una larga lista de enfermedades.

Te recomendamos que evites el cigarrillo por completo, pues está fuertemente relacionado con enfermedades terribles como el cáncer de pulmón. En el caso del alcohol, estamos conscientes de que tiene una gran carga social, y que es virtualmente imposible hacer que la gente lo abandone, así que con no abusar bastará para disminuir el daño que puede causar a tu organismo, como fallas hepáticas.