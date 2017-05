Si eres “gordibuena”, te sentirás identificada con esto

“Pero si tú eres muy guapa… de cara”

¿Cuántas veces habrás escuchado esto? Es como si te dijeran que en realidad eres un engendro de la naturaleza de cuello para abajo. Además, esa frase la tienes sonando en tu cabeza en modo repetición. Y siempre te lo dicen como si fuera una pena. Estás harta de escuchar esta frase, y lo sabes. Porque ser guapa, es relativo.

Es verdad que hay personas atractivas a simple vista. Pero como dice el autor de “El Principito”: La belleza está en los ojos del que mira. Así que no creas que no eres guapa por tener ese cuerpo. Ese comentario es muy rancio y propio de una persona que no ve sus defectos frente al espejo. Así que mejor no hacer caso.