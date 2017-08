Frases que una persona inteligente nunca te dirá

“Es injusto”

Que la vida no es justa es algo que todos sabemos, en muchas ocasiones lo que nos sucede no es algo que nos hayamos merecido ni para bien, ni para mal. Por eso es un sinsentido e incluso puede denotar una falta de madurez, decir que algo de lo que te pasa no es justo. En vez de quejarte de si te has merecido o no lo que te pasa, procura concentrarte en ser constructiva y fundamentar una buena solución.

Si se trata de una situación en el ambiente profesional o laboral tan solo debes preguntar de manera tranquila y serena los motivos por los que algo ha sucedido de forma que no imaginabas. Quizá, de manera inconsciente, has sido tú quien ha provocado un desenlace que te parece injusto, pero los diferentes factores que afectan a la consecuencia final pueden haber estado influidos por tu mala praxis, solo que una escasa amplitud de miras no te permite ver la situación en su conjunto.