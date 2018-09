Las proteínas vegetales son imprescindibles en nuestra alimentación. Sin duda, toda proteína que podamos aportar al cuerpo, será siempre bienvenida. Podemos decir de ella que son nutrientes que llegan a cumplir funciones muy básicas en nuestro cuerpo, por lo que las necesitamos para el buen funcionamiento del mismo.

Por eso, las proteínas las podemos encontrar en numerosos alimentos, pero si no tomamos carne, entonces daremos prioridad a las proteínas vegetales. Hoy te descubriremos cuáles son y cómo puedes añadirlas a tu alimentación de una manera muy sencilla, para que puedas empaparte de sus beneficios.

Cuáles son las proteínas vegetales

Este tipo de proteínas cuentan con un bajo contenido en grasa. Además nos ayudará a reducir los niveles de colesterol así como a prevenir ciertas enfermedades del corazón. No nos podemos olvidar que además contienen gran cantidad de fibra. Son más sencillas a la hora de digerirse y no le dan más trabajo a los riñones no tampoco al hígado. Ahora que ya sabes un poco más sobre sus grandes beneficios tenemos que mencionar cuáles son dichas proteínas. Pues bien, son las que nos encontraremos en los frutos secos así como en los cereales, en legumbres y hortalizas, sin olvidarnos de las semillas.

Cómo agregar las proteínas a nuestra alimentación

Hemos mencionado que las legumbres son una de las fuentes de energía vitales. Entre ellas, destacamos las lentejas, garbanzos y alubias. Es muy sencillo elaborar un plato con ellas. Sería un plato principal para tomar al mediodía. Puedes combinar lentejas con verduras o también garbanzos, para hacer un plato muy sabroso y nutritivo.

Por ejemplo, las semillas de chía las puedes tomar con yogur. Si vas a consumir una ensalada, también las puedes espolvorear sobre ella para un resultado más crujiente. Por otro lado, tenemos la quinoa, una de las grandes bases de proteínas vegetales. Las cocinarás unos 15 minutos y las puedes tomar tanto en el desayuno, con un poco de canela, tu fruta favorita y unas pasas. Aunque también es perfecta para otros momentos, servida en ensalada o salteada con otras verduras.

Cuando necesites un aporte extra de energía, nada como un puñado de frutos secos. Serán perfectos a media mañana o media tarde. Sobre todo cuando realizamos una actividad física de alto impacto. Eso sí, tan solo un puñado porque es cierto que suelen contar con bastante calorías. Aquí podrás tomar nueces, avellanas o cacahuetes. El tofu es otro de los ingredientes básicos cuando buscamos proteínas. Puedes añadirle salsas, así como especias para darle más sabor. También puedes hacer con él ricos revueltos. ¡Siempre hay una buena idea esperándote!.