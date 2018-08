Qué es el efecto umbral que todos padecemos y cómo combatirlo

¿Sabes lo que es el denominado efecto umbral?. Quizás por ese nombre se te escape un poco de las manos. Pero cuando te lo definamos seguro que te vas a dar cuenta rápidamente. Porque es una sensación que todos experimentamos y en ocasiones, hasta más de lo que nos gustaría.

Así es que, el efecto umbral puede afectar a gente más joven como otra más mayor. No es cuestión de edad, sino que todo llega desde el cerebro. Seguro que en más de una ocasión te has levantado para ir a buscar algo, pero al llegar a la otra habitación, no te acordabas de lo que tenía que buscar. ¿Cuántas veces te ha pasado?.

Qué es el efecto umbral

Se le denomina efecto umbral al momento en el que necesitamos ir a realizar una acción como el buscar algún objeto. Dicha opción nos lleva a otra habitación de la casa. Por lo que cuando llegamos a ella, ya no sabíamos lo que íbamos a buscar. Quizás porque por el camino nos encontramos con otros detalles que generan más atención que la idea inicial que llevábamos en la cabeza.

Se puede decir que se trata de una especie de desconexiones de la memoria. Pero no tiene nada que ver con enfermedades ni tampoco con la edad. Simplemente se trata de que nuestro cerebro es quien va almacenando los recuerdos y por ello, a algunos les da más prioridad que a otros. Aunque parece que tras muchos estudios sí se han encontrado a los verdaderos culpables de este momento: ¡Son las puertas!.

Sí, tal y como lees. Porque sucede que las pérdidas de memoria ocurren cuando atravesamos la puerta. De ahí que se le llame o conozca como el efecto umbral. En general, es el cambio de habitación lo que hace que nuestra memoria se pueda reiniciar y como tal, olvidar lo que venía a buscar en el nuevo lugar.



Cómo combatir el efecto umbral

Cuando lo dictamina el cerebro, no es algo sencillo de cambiar. Pero lo cierto es que uno de los trucos más significativos es volver hacia atrás. Tendremos que situarnos en el punto justo donde generamos la idea de ir hacia la otra habitación. Porque la memoria volverá a darse cuenta de que la información está ahí, solo hay que reactivarla. Así que, el volver hacia atrás en el tiempo, de esta manera simbólica puede conseguir nuestro propósito. Como vemos, al cerebro le resulta mucho más sencillo volver a recordar en el mismo punto en el que algo fue codificado. Por lo que la idea de echar hacia atrás, aquí sí tiene mucho sentido. ¿A qué te ha pasado en más de una ocasión?.