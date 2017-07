Lo que dice el cuerpo cuando el corazón no llora

En muchas ocasiones hemos tenido que ocultar nuestras emociones o sentimientos del momento, generalmente porque nos encontramos en un entorno social en el que se ha establecido ciertas normas de lo que podemos y no podemos hacer. No obstante, eso no impide que, en la intimidad de nuestro hogar o de un lugar de confianza, podamos abrirnos completamente a un amigo o a ti mismo. En ese momento escuchamos lo que dice el corazón, no lo que dice el cuerpo.

Es importante escuchar el corazón primero. Si hacemos eso, no tendremos que escuchar lo que dice el cuerpo, generalmente a gritos, porque no solo él está en agonía, también lo está la mente y el corazón. Cuando comenzamos a sentirnos mal por no expresar lo que sentimos, es momento de tomar cartas en el asunto y hacer algo.

¿Por qué debemos prestar atención a nuestras emociones?

Se ha comprobado que existe una conexión entre las enfermedades y las emociones, así como existe una entre mente y cuerpo. Cuando el cuerpo se encuentra en estado de estrés, reacciona de forma muy diferente a cuando estamos internamente equilibrados.

Lo que dice el cuerpo puede llegar a oprimir nuestro sistema inmunológico, dejándonos indefensos ante las amenazas del mundo. Aunado a esto, debemos tomar en cuenta que cuando nos encontramos enojados, tristes o ansiosos, independientemente de la razón, solemos descuidar nuestra salud.

Muchas veces no se nos despierta el apetito, solemos permanecer todo el día acostados en la cama, descuidamos aquellos medicamentos que debemos consumir y, muchas veces, cometemos el error de buscar un falso refugio en el alcohol, tabaco, drogas u otros vicios, sabiendo que todo esto tiene un efecto nocivo en nuestro cuerpo.

¿Qué dice el cuerpo en estas situaciones?

Se han relacionado padecimientos específicos con ciertas emociones y situaciones que se nos pueden presentar. Se comenta que en situaciones de depresión, cuando nos encontramos lidiando con un trabajo muy complicado o en el momento en que un suceso nos hace sentir una sorpresa o angustia inmensa, se pueden presentar problemas en el sistema respiratorio, incluso llegando a pensar que estos nos ahogan.

En caso de disgustos, inconformidades o molestias muy grandes, como que te despidan del trabajo o tener un altercado en la calle, lo que dice el cuerpo tiene que ver con el sistema digestivo. En estos casos, la presencia de una úlcera estomacal o el síndrome de colon irritable, pueden presentarse. Incluso aumentos o bajadas de peso pueden estar involucrados.

Por último, la hipertensión arterial es una de las enfermedades que se pueden presentar cuando lo que dice el cuerpo no es bueno, ya que no poseemos esa inteligencia emocional tan necesaria para manejar situaciones complicadas. ¿Por qué es esto? Pues los problemas del sistema circulatorio y corazón se relacionan directamente a las emociones y los cambios bruscos de estados de ánimo.