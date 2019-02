A partir de los 30 años, debes tener en cuenta una serie de consejos para el cuidado de la piel. Aunque todavía se trata de una piel joven, bien es cierto que debemos protegerla para que en las décadas posteriores nos veamos mucho mejor. Por eso, lo mejor es que en cada década que vayamos cumpliendo, tengamos en cuenta una serie de pasos.

Pasos que hoy te vamos a comentar y que siempre son perfectos para dejar atrás las arrugas y la sequedad o ciertas manchas que pueden aparecer sin darnos cuenta. Si quieres que tu piel esté perfecta a partir de los 30 años, entonces no puedes pasar por alto todos estos consejos que siguen.

Cuidado de la piel básico, la limpieza

Aunque es algo que todos conocemos, en ocasiones no lo tenemos tan en cuenta como podíamos imaginar. No sirve el pasarse una toallita húmeda, sino que para desmaquillarnos o bien, limpiarnos el rostro, lo mejor es lavarlo bien. El agua micelar tanto por la mañana como por la noche, es uno de los pasos a tener en cuenta. Si tienes una piel un tanto seca, opta por la leche limpiadora. Uses lo que uses, tras ello, aplícate una buena crema hidratante.

El sérum, un buen aliado

Podemos empezar a integrar el sérum en nuestra rutina de belleza. Gracias a él y, en combinación con tu crema hidratante, te aportará mucha más hidratación llegando a todas las capas de la piel. No necesitas más que unas gotas del mismo para ver los efectos. Aplícalo tanto por el rostro como el cuello y hasta el escote. Puedes usarlo solo por la noche después de la limpieza que hemos mencionado. Aunque dos veces al día sería perfecto.

Combina cremas hidratantes

Si hay una crema para el día y otra para la noche, es por algo. Porque cuentan con principios activos diferentes, en función del momento del día. También puedes optar por ellas y por centrarte en tu tipo de piel. Así conseguirás mejores efectos. Necesitamos que cuenten con colágeno y con productos que regeneren la piel, difuminen las arrugas y nos permitan lucir una piel perfectamente hidratada.

Cuida siempre el contorno de ojos

Es una de las zonas más delicadas, por lo que también necesita una atención plena. Tanto es así, que vamos a aplicar una crema para el contorno de ojos que cuente con vitamina K. Aunque también podrás optar por una donde los antioxidantes sean protagonistas.

Lleva una vida más saludable

Aunque no te lo creas, la vida saludable también se ve reflejada en la piel. Por eso, es importante comenzar a cuidarse integrando más proteínas, frutas y como no, vegetales de hojas verdes. Pero además de todo ello, debemos beber una buena cantidad de agua cada día para el cuidado de la piel.