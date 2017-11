No todo el mundo va el mismo número de veces a hacer caca. Cada uno tiene su propio ritmo y es algo que todos sabemos. Quizás no sea un tema del que todo mundo hable claramente. Pero tampoco tiene porqué ser tabú. Más que nada porque también nos puede ofrecer una visión de lo que siente o padece nuestro cuerpo.

Hoy vamos a ver cuántas veces hay que hacer caca o mejor dicho, cuál es lo más habitual. Porque como cada cuerpo es un mundo, no significa que todos y cada uno de nosotros tengamos que seguir un mismo patrón. Los estudios son una de las grandes bases que tenemos para fijarnos en ello y ahora te lo vamos a transmitir.

Cuántas veces hay que hacer caca al día

Hay un estudio publicado en el año 2010 que arroja datos muy curiosos. Más que nada porque algunos de sus encuestados iban unas tres veces al día al baño, pero otros, las tres veces se repartían en la semana. Es por ello que no hay una cifra concreta para poder establecer las veces que hay que hacer caca. Pero ojo, lo mismo que una puede considerarse muy saludable, otra también nos puede indicar de ciertos trastornos en nuestro cuerpo.

Factores que influyen a la hora de ir al baño

Los líquidos : Para que nuestro organismo funcione siempre a la perfección, no hay nada como beber suficientes líquidos . De este modo, las heces serán mucho más sencillas de ser evacuadas.

: Para que nuestro organismo funcione siempre a la perfección, no hay nada como . De este modo, las heces serán mucho más sencillas de ser evacuadas. Envejecimiento : Se dice que cuando nos vamos haciendo viejos, el cuerpo en este campo también varía. El intestino ya no funciona al mismo ritmo, lo que hay un freno en las evacuaciones.

: Se dice que cuando nos vamos haciendo viejos, el cuerpo en este campo también varía. El intestino ya no funciona al mismo ritmo, lo que hay un freno en las evacuaciones. Ejercicio : Sin duda, los líquidos y el ejercicio físico siempre se han postulado como dos de los grandes elementos que tienen que ir unidos. Una manera perfecta de activar el cuerpo y de dejar que su ciclo se haga por sí solo.

: Sin duda, los líquidos y el siempre se han postulado como dos de los grandes elementos que tienen que ir unidos. Una manera perfecta de activar el cuerpo y de dejar que su ciclo se haga por sí solo. Hormonas: Para las mujeres las hormonas cuando comienza tu regla.

Para tenerlo un poco más claro, no hay unas veces estipuladas para ir al baño. Pero sí hay que controlar que sea algo siempre normal. Cuando vamos al baño de manera regular y las heces se expulsan de una forma más fácil, entonces estaremos ante algo normal. Lo que no es muy normal es tener diarrea, acudir mucho al baño y hacerlo durante varios días seguidos. Quizás haya otro problema que no sepamos.