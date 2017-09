Cuando hablamos de dolor, podemos decir que es una manera que tiene el cuerpo de hacerse vulnerable ante algún tipo de lesión o problema en general. No siempre sentiremos dolor en una misma parte por lo que le echaremos la culpa a esa zona que nos molesta. Pues no, nos estaremos equivocando porque el dolor viene del cerebro.

Será él quien controle todos y cada uno de esos dolores que hacen que nuestro cuerpo se debilite. Además, nos enviará esas señales concretas que nos harán sentir más o menos dolor el alguna parte de nuestro cuerpo. Pero no te pierdas todo lo que se ha descubierto sobre el cerebro y su función en el dolor.

El dolor viene del cerebro

Así de contundentes se muestran los estudios. No hay duda de que no es el cuello, ni la pierna o la espalda quien realmente nos envía las señales de dolor. Todo viene de la parte más alta de nuestro cuerpo. El cerebro será el encargado de enviar esa orden. Es decir, los dolores no se originan donde nos hayamos lastimado.

A pesar de ver cómo el moratón comienza a hacer su aparición, lo que nos duele llegar de la parte del cerebro. Dicho dolor no hará acto de presencia hasta que el cerebro dé la orden de que así sea. Él envía una orden al resto del cuerpo o de tejidos que han sido dañados. Claro, todo ello aunque parezca un proceso de lo más lento se hace de forma casi instantánea. De ahí que el dolor aparezca al momento de un golpe.

Aunque parezca lo contrario, esta relación entre los tejidos y el cerebro también es beneficiosa y hasta se puede decir que es una especie de defensa contra futuras lesiones. La sensación de dolor llegará con la orden del cerebro, aunque claro está cada uno podrá sentir más o menos dolor según la intensidad del mismo y la capacidad que uno tenga de soportarlo.

¿Es el cerebro quien siente el dolor?

Aunque estamos diciendo que todas las órdenes llegar del cerebro, él no siente el dolor. Claro que las áreas más próximas al mismo ya sí podrían llegar a sentirlo. Los vasos sanguíneos así como los tejidos que se encuentran próximos, sí tendrían la capacidad de llegar a sentir ese dolor, pero no el propio cerebro.

Como bien estamos comprobando él se encarga de lanzar todos los datos pero sobre él mismo, no se pueden lanzar los dardos. Cuando nos duele la cabeza, nos dolerán varias partes de la misma pero no ésta concreta. Así que, sí que se puede decir que el dolor viene del cerebro porque él es quien lo envía pero no puede llegar a sentirlo nunca.