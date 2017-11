Estamos ante una de las preguntas que parecen muy sencillas, pero que no lo son tanto. De un tiempo a estar parte, hay mucha gente que se pregunta si es bueno ducharse todos los días de la semana. Para muchos puede que nos horrorice el tan solo pensarlo, pero la duda está en el aire y hoy intentaremos resolverla.

Sin duda, somos la gran mayoría los que al despertar vamos directos a la ducha. Otros, prefieren ducharse por la noche para no tener que madrugar tanto. No importa los horarios, sino la higiene en general. Pues bien, los nuevos datos arrojan ciertas informaciones sobre si es bueno ducharse todos los días. ¿Tú que crees?.

Es bueno ducharse todos los días, ¿sí o no?

La ducha y la higiene en general es algo básico. Claro está que todos tenemos esa condición de ir bien aseados tanto cuando salimos como cuando estamos en casa. Aunque parece que poco a poco, ciertos estudios están en contra de ducharse todos los días. Sí, suena un tanto complejo pero los datos ya están en la calle. Parece que la capa más externa de la piel podría verse dañada considerablemente.

Esto sería por el exceso de agua pero también de los productos que usamos para nuestro aseo. Cuanto más nos duchamos, la piel no contaría con unas bacterias, que en este caso son buenas y que luchan con ciertas infecciones. Esta es la idea general, por lo que cuanto más nos duchemos, más podríamos estar poniendo en peligro a nuestra piel y sus protección.

¿Es bueno ducharse todos los días de la semana?. Una pregunta que muchos consideran sencilla de responder, pero que tiene sus pequeños inconvenientes que todos debemos saber.

Pero bien es cierto que puede ser un tanto relativo. La higiene tiene que ir en función de cada uno. Es decir, aquí entraría los hábitos y la rutina diaria de cada persona. Desde luego, no quiere decir que no haya que ponerse bajo el agua y el jabón. Porque la higiene corporal tiene que ser uno de lo trabajos primordiales en cada día. Parece que la teoría va más allá. Zonas sensibles como pueden ser los genitales sí necesitan una ducha diaria.

Pero parece que otras menos sensibles, no. Además, no solo es la frecuencia del lavado sino con qué lavamos nuestro cuerpo. Debemos usar productos como los jabones neutros y sin componentes químicos, que cuidarán y respetarán mucho más nuestra piel. Del mismo modo, intentaremos evitar un abuso de la exfoliación y de productos que no hacen más que dañar el cuerpo. Es mejor una ducha al día y siempre con productos suaves. Si nos bañamos más veces, podemos estar diciendo adiós a las barreras protectoras de nuestra piel.