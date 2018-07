Cuáles son los grandes beneficios de las semillas de chía

Hay alimentos y alimentos. Por eso cuando hablamos de las semillas de chía, estamos haciéndolo de un súperalimento. Están consideradas como una de las grandes fuentes de vitaminas y minerales. Por lo que se hacen básicas para poder introducirlas también en nuestra dieta diaria.

Si todavía no sabes cuáles son sus aportes y esos beneficios para nuestra salud, te proponemos que no te pierdas todo lo que sigue. Porque descubrirás todo lo que te pierdes si no las consumes. Pero si lo haces, estarás llenando tu cuerpo y organismo de todo eso vital para él. ¿A qué esperas?.

Semillas de Chía, fuente de Omega 3

El Omega 3 es un tipo de grasa muy beneficiosa para la salud. Lo podremos encontrar en los pescados, pero lo cierto es que estas semillas cuentan con más cantidad. Cierto es que para beneficiarnos de ello, necesitamos masticarlas o bien, molerlas y echarlas en nuestras comidas favoritas. Además, ayudará a bajar el colesterol.

Alivian los dolores de articulaciones

Porque a veces los medicamentos no funcionan o bien, no queremos ni tomarlos. Así que, los remedios caseros siempre estarán ahí para poder echarnos una mano. En este caso, las semillas tienen poder anti-inflamatorio. Así es que aliviarán numerosos tipos de dolores, siendo el de articulaciones el principal.

Eliminan líquidos y toxinas

No nos podemos olvidar de otro de los beneficios más especiales. Lo cierto es que son una buena fuente para poder decir adiós a la retención de líquidos y con ella, a las toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo. Mejorarán la flora intestinal y también previenen la oxidación de las células.

Alto contenido de fibra

Como sabemos bien, son muy importantes los alimentos que tienen fibra. Debemos tenerlos siempre muy presentes en nuestra dieta diaria. La digestión mejorará en gran manera. Gracias a su alto aporte de fibra, hará que bajemos de peso y que nos sintamos más saciados. Diremos adiós a las grasas de nuestro cuerpo, lo que siempre es una buena noticia.

Te mantienen hidratado

Esto no significa que por ello ya no tengas que beber agua. Pero sí es cierto que suelen retener unas 10 veces su peso en agua. De ahí que cuando una persona las consume, está tomando también todo ese agua y por lo tanto, mejorando su nivel de hidratación.

Más energía

Por último, pero no menos importante, lo que harán las semillas de chía es darte más energía. Sí, porque a veces sentimos que todo nos supera y que no podemos con el ritmo habitual de nuestra rutina. Pues las semillas cuentan con potasio y proteínas que harán que tu día sea mucho más llevadero.