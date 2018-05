Las tendencias en bañadores para este verano 2018

Las tendencias en bañadores siempre nos dejan uno de los grandes adelantos al verano. Así que, de esta manera sabremos lo que podemos llevar cuando el bien tiempo se instale en nuestras vidas. Prendas que cada año queremos renovar pero no siempre nos atrevemos hasta saber qué es lo que nos vamos a encontrar.

Cierto es que cada una puede dejarse llevar por sus gustos y su personalidad, sin tener que esperar a las tendencias en bañadores. Pero nunca está de más el comprobar si son ellas las que también se adaptan a nuestros gustos. Hoy comprobarás que hay una gran selección para que acierten con lo que más te vaya.

Tendencias en bañadores 2018

Ya lo tenemos casi encima. El buen tiempo, las vacaciones y los momentos de ocio están por llegar. Tanto es así que hay que ir quitando los bañadores que tenemos guardados para ver si coinciden o no con las tendencias que hoy te comentamos. Porque sino, siempre tienes la opción de elegir el que más vaya contigo. Parece que el bañador se muestra como uno de los grandes protagonistas indiscutible.

Es cierto que en ocasiones anteriores, los bañadores había quedado relegados a un segundo plano, siendo los bikinis los que se apoderaba de la moda. Pero este 2018 no será así. Los bañadores llegan en colores lisos. Ésta será una de las grandes claves para la nueva temporada que va a comenzar. Colores que van desde los básicos blancos o negros hasta los llamativos rojos o azules.

Pero a pesar de que el color liso sea uno de los favoritos, no nos podemos olvidar del resto. Los estampados siempre ponen la nota más alegre de cualquier look. En este caso, no iba a ser menos. Podemos elegir entre las rayas, quienes son siempre vitales en la época estival, hasta las opciones más originales. Parece que los estampados de ciudades, las letras o los psicodélicos serán las bases de las nuevas prendas de baño 2018.

¿Y los bikinis de moda?

Pues aunque parece que las famosas han elegido al bañador como prenda estrella, no podemos olvidarnos de los bikinis. Uno de los que más se va a ver en los próximos meses será el que cuenta con estampado de rayas. Parece que las influencers también lo tienen claro. Solamente hace falta echar un vistazo vía Instagram, para darnos cuenta de ello. Un bikini compuesto por un estampado muy delicado con finas rayas y que además, cuenta con un lazo en la parte del sujetador. Lo puedes encontrar en varios colores y hasta con diversos precios, para que puedas adaptarlos a tu bolsillo.