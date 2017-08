10 hombres que han mejorado tras un drástico paso por la peluquería

Las rastas se pusieron de moda con el movimiento reggae de Bob Marley, años después los hippies y demás gente a quienes les gustaba llevar un estilo desenfadado empezaron a llevarlas como elemento no sólo identificativo, sino también estilístico. Llenarse el pelo de rastas no es un trabajo difícil, se trata de ir enredando el pelo sin más, en el grosor que uno quiera, incluso si no nos peináramos en mucho tiempo se nos harían las rastas solas, eso sí, es algo que estropea muchísimos el cabello y en general, para deshacerse de ellas hay que cortar por lo sano, ya que no hay pelo que resista y sobreviva a esa agresión.

Este chico con las rastas tenía un aspecto algo desaliñado y sobre todo poco serio, con el corte de pelo luce más profesional y se destacan los puntos fuertes de su rostro.