20 gordibuenas que vuelven loco a todo hombre

Los cánones femeninos que establece la moda actual están muy alejados de los cuerpos femeninos que hoy en día desean los hombres. Hoy te muestro cómo estar más rellenita también es sinónimo de ser sexy: Las gordibuenas.

Hasta hace unos años la tendencia era que las mujeres sean más flacas que lo normal, cercanas la la anorexia. Se hacía culto a la extrema delgadez pero por suerte desde hace unos años atrás esa tendencia cambió y se comenzaron a ver mujeres con curvas que realmente son realmente llaman la atención.

Hoy en día las curvas son sinónimo de sexualidad y hay muchas famosas que cambiaron un cuerpo sin curvas por uno realmente llamativo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los hombres las prefieren con curvas?, las mujeres con este estilo de cuerpo evocan mucha más femineidad, salud y confianza. Te presentamos a algunas de las gordibuenas mas sexys del mundo. ¿Nos olvidamos de alguna?

Kate Upton

Kate Upton ha participado en alguna que otra peli y todas las miradas han sido para ella. La estadounidense ha sido portada dos veces de la prestigiosa revista ‘Sports Illustrated’, además de haber sido la figura principal de la marca de vaqueros ‘Guess’. Kate fue elegida como la mujer más sexy del mundo para los lectores de la revista ‘DT0’.

Llegó a ser rechazada por Victoria Secret acusada de “gorda” y “vulgar”, pero luego rectificaron. En abril de 2011, un vídeo de internet en el que aparece haciendo el “Dougie” en un partido de Los Angeles Clippers tuvo una gran difusión en la red lo cual contribuyó a aumentar su popularidad.

Fue elegida la mejor modelo de 2013 en la décima edición de los Premios de Estilo. Y, en diciembre de 2014, obtuvo el premio a la Mujer más Sexy del Planeta de la revista People. El año pasado participó de la película “The Other Woman” (En España “Mujeres al Ataque”) en donde Kate hace de Ámber que junto a Carly (Cameron Diaz) y Kate (Leslie Mann) se enamoran de un mismo hombre que les hace una mala jugada y emprenden las tres un camino de venganza.

En el último tiempo se ha sabido de ella por un hacker que ha robado y publicado fotos subidas de tono y de otras famosas mediante iCloud y de Gmail. En las fotos se la ha podido ver en situaciones incómodas por lo que Edward Majerczyk (el hacker) podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión.

Kim Kardashian

Seguro que tú también conoces a las hermanisimas Kardashian, pero hoy me centro en una de ellas. El trasero de Kim Kardashian ha revolucionado las redes sociales este año con su portada ilustrando la revista ‘Paper’, en la que presumió de la parte favorita de su cuerpo de la que tantos hombres y muchas mujeres soñarían. El fotógrafo francés, Jean Paul Gode, inmortalizó las curvas de Kim que vestía tan sólo unos guantes en satín negro y un collar de perlas.

Su madre Kris tiene ascendencia inglesa, escocesa, irlandesa y holandesa. Tiene tres hermanos Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian y dos medio-hermanas por parte de su madre Kendall Jenner y Kylie Jenner.

Actualmente, ya con 35 años, dos hijos y una carrera de éxitos (algunos polémicos) es una estrella del reality show estadounidense de “E! Keeping Up with the Kardashians“. Se calcula que gracias a los realotys la Kardashian ganó más de $6 millones de dólares, 10% de los cuales fueron donados a caridad.

La revista Forbes de le dedicó una portada ya que su videojuego para móvil “Kim Kardashian Hollywood” fue descargado más de 45 millones de veces generando más de 160 millones de dólares desde su lanzamiento a mediados del 2014.

Marilyn Monroe

Nadie escapa a su seducción, Marilyn Monroe ha sido uno de los cuerpos mas deseados durante muchísimo tiempo. Marylin será siempre un icono atemporal del cuerpo natural de una mujer frente a los clichés establecidos del ’90-60-90′ de nuestros tiempos. Incluso algún que otro presidente no pudo resistirse a sus encantos.

Estuvo casada en tres ocasiones –con James Dougherty, Joe DiMaggio y Arthur Miller– y se le atribuyeron relaciones amorosas con los hermanos Bobby y John F. Kennedy. Falleció el 5 de agosto de 1962 a causa de una sobredosis de barbitúricos, en circunstancias nunca esclarecidas.

La primera hipótesis que barajó la justicia estadounidense fue la de suicidio, pero esta nunca pudo ser corroborada. Sus dos médicos personales le suministraban peligrosos barbitúricos cuya paulatina acumulación en su organismo pudo provocar su muerte.

El mito Marilyn sigue vigente. Actualmente se estrenó una serie llamada “La vida secreta de Marilyn Monroe” en donde Kelli Garner hace como Marilyn y Susan Sarandon como su madre. Participan también de la serie Emily Watson, Jeffrey Dean Morgan y Laurie Collyer, en la dirección. Hoy en día, tras haber pasado muchos años, el mito sigue vigente.

Yuridia

Esta famosa cantante, Yuridia, no solo hace que los chicos pierdan la cabeza por su música sino también pos sus curvas. Su famoso físico ha contribuido a que su popularidad haya ido creciendo progresivamente desde que en 2005 saltara a la fama al participar en el programa televisivo ‘La Academia de Televisión Azteca’.

En la actualidad Yuridia sigue con la música presentando su último disco llamado “6”, con sus temas “Ya es muy tarde” y “Te equivocaste” como las canciones destacadas del disco. ACaba de salir de gira con el “Tour 6” comenzando el 27 de agosto pasado en el House of Blues en la ciudad de San Diego, California.

Mónica Belucci

Dolce&Gabbana lleva 20 años pidiéndola que colabore en sus campañas publicitarias y no es para menos, Monica Belucci tiene un cuerpo realmente espectacular. Pero su belleza no solo acaba en su cuerpo ya que Monica se atrevió a posar con la cara lavada sin necesidad de Photoshop alguno para demostrar al mundo entero su belleza 100% natural.

Es tal su belleza que el año pasado intervino en Spectre, la película 24ª de la saga James Bond, con el peculiar dato de que se convirtió en la mujer de más edad (50 años) en interpretar el rol de chica Bond.

Hoy en día, cerca ya de los 52 años sobre sus espaldas Mónica Belucchi sigue revolucionando la mente de los hombres con su peculiar belleza y cuerpo. Sin duda, se ha convertido en todo un mito erótico que atrapa todas las miradas de los presentes.

Jennifer López

Quién no conoce el escultural cuerpo de Jennifer López. La estadounidense nacida en el Bronx, J.Lo, ha sido siempre sinónimo de buenas curvas y ha presumido de ello en todo el evento al que ha asistido. Una compañía de seguros tasó en 4,5 millones el valor de su trasero, con diferencia uno de los más deseados del mundo.

En los últimos años sacó 3 discos: Love? (2011), Dance Again: The Hits (2012) y A.K.A.86 (2014). También participó en varias películas como “The Boy Next Door”, “Home” y “Lila & Eve” (2015) y la vos de Shira en “Ice Age 5: Collision Curse”.

Hoy en día es un símbolo sexual, hasta el presentador Ray Martin la describe como un «fenómeno del mundo del espectáculo», considerada una de las mujeres más deseadas del planeta. Aunque pasen los años que pasen, Jennifer siempre está más que estupenda.

Tara Lynn

¡Esto sí es un cuerpo y no los esqueléticos físicos de las modelos! Modelo de la talla 42, Tara Lynn se ha convertido en una de las modelos de tallas XXL más solicitadas de la industria de la moda. Empezó a trabajar como modelo para pagarse sus estudios hasta que una revista la descubrió en 2010. ‘Glamour’, Vogue o Elle han contado con la modelo para sus publicaciones.

El ejemplo de Tara es el que mejor le viene a este artículo. Gordibuena, pero de las buenas, buenas. “Hay que ponerse lo que te apetece. Las chicas con formas a menudo tienen la impresión de tener que disculparse por lo que se ponen”, comentó en una entrevista la joven modelo xxl que sin dudas es una de las mas guapas del momento.

Keely Shaye Smith

Keely Shaye Smith conquistó al dandy americano, Pierce Brosnan al cual deslumbró en 1994. A pesar de que Brosnan aseguró que no se volvería a casar tras el fracaso de su primer matrimonio, no tuvo más remedio que comerse sus palabras al conocer a Keely y rendirse a sus encantos.

Actualmente la pareja tienen dos niños. Gran ejemplo de que se puede ser feliz sin complejos y ser atractivas hasta con actores de la talla de Brosnan, al que no le faltarían candidatas femeninas pero no parece importarle lo más mínimo.

Además de ser periodista, Keely también está ligada al mundo del cine. Conoció a su marido en una playa y desde entonces, se han hecho inseparables. Una diferencia de 10 años es la que se lleva esta pareja. Algo que no ha impedido mantener el gran amor que ambos se tienen.

Beyoncé

Las piernas de Beyonce son mundialmente conocidas por volver loco a todo hombre. Ella es una de los ejemplos más representativos de lo que significa una ‘gordibuena’. A sus 34 años la reina demuestra estar en un estado de forma espectacular.

Es que cualquier mujer desearía tener sus piernas y cualquier hombre daría lo que fuera por ser un día Jay-Z para saber lo que se siente al estar con un volcán de ébano como Beyonce.

Beyoncé sigue siendo imparable tanto dentro como fuera del escenario, mucho se ha hablado de su vida sentimental, que engaños, que esto que lo otro, pero lo cierto es que es y será un BOMBA mirándola por donde se la mire.

Christina Hendrix

Los productores de ‘Mad Men‘ hicieron un fabuloso trabajo eligiendo a Christina Hendrix la cual representa el modelo de belleza clásico de los años cincuenta. Esta actriz pelirroja ha sido una de las primeras mujeres en el mundo en demostrar que ser sexy no significa estar delgada.

Además de su fabulosa a carrera profesional, Christina tiene otras muchas habilidades ya que sabe sacar partido a sus curvas con sus vestidos: elegante y sensual al mismo tiempo sin tener que insinuar. Dios, que curvas, a sus 41 años sigue dando que hablar!.

Una forma perfecta de que se vea, y también la veamos, más que sensual. Ella no quiere ocultar nada de su silueta, sino todo lo contrario. Le gusta resaltar sus atributos en cada una de sus apariciones públicas. Algo que sus fans agradecen y mucho.

Sofía Vergara

Sin dudas la actriz colombiana Sofía Vergara tiene unos de los cuerpos “gordibuenos” más impactantes de Hollywood. Tiene un cuerpazo, pero no es nada delgada. Según ella misma confesó en un reportaje está orgullosa de sus caderas y disfruta de la comida sin ningún tipo de privaciones. Pero que cuerpo por favor!!!

Sofía recibió en el 2014 una de las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood, ella, junto a la cantante Shakira (otra guapa de caderas impactantes) son las únicas colombianas que recibieron dicho premio. Claro que además de actriz también es modelo.

Según la revista Forbes es una de las mujeres más poderosas del mundo. Esto viene a raíz de ser una de las actrices mejor pagadas del mundo de la televisión. A sus 44 años Sofía se deja ver de lo más sexy. No cabe duda de que cada aparición pública de la actriz es todo un revuelo.

Kate Winslet

Kate Winslet enamoró desde el primer momento en Titanic. Sin dudas sus curvas provocaron suspiros incluido esos vestidos que utilizaban en esa película. Si bien de todas esta lista es la que quizás menos curva tenga, sin dudas es una tipo de gordibuena de las que no hay hoy en día.

Este tipo de cuerpos es muy buscado por los directores de cine y la más de 40 películas que ya lleva en su haber Kate confirman esta afirmación. Sí es cierto que sus curvas han cambiado a lo largo del tiempo. Está claro que sabe bien cómo destacarlas.

Los cambios en la vida, embarazos y paso de los años, siempre repercuten en todos y cada uno de los mortales. Claro que en el caso de Kate, siempre será de una manera perfecta y elegante. Una mujer con mucho estilo que siempre destaca en cada alfombra roja.

Kat Dennings

Kat Dennings, otra morocha con curvas que se llevan los suspiros es Kat, conocida de la serie 2 BROKE GIRL$ en donde en su papel la podemos ver siempre con todos sus atributos siempre presentes.

La gran diferencia de Kat con el resto de las gordibuenas de este informe es su descomunal escote que siempre aparece en cada foto que se la ve, siendo siempre un poder de atracción o una fuente de agradables sensaciones para los hombres.

La conocimos por haber participado en algún episodio de “Sexo en Nueva York”. Tras ello, la hemos visto en varias películas. Una de las más recientas, de super-héroes, “Thor”. Película que se estrenó en el año 2011 y donde pudimos disfrutar con su belleza.

Jessica Simpson

La cantante Jessica Simpson es una de las gordibuenas más deseadas del momento. Con sus 36 atrae a hombres y mujeres por igual con su cuerpo y voz. Cuando hace años la delgadez era asunto corriente en la moda, Jessica impuso su estilo ganando adeptos con su figura llena de curvas muy llamativas.

Por tal motivo, no solo se la conoce por su espectacular voz y cuerpo, sino por sus líneas de perfumes, brillos de labios comestibles y otros productos de belleza bajo la marca de Dessert Beauty, que ella mismo inventó.

También es conocida por su fragancias y líneas de joyas “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, siendo la primera estrella que colabora con “Firestar Diamonds”. Ha aparecido en comerciales de alimentos como Pizza Hut, marca que otras modelos hubiesen rechazado para o ser asociada a la gordura.

Christina Aguilera

De nuevo tenemos que hablar de un cambio espectacular. Todos conocimos a Christina Aguilera siendo una adolescente. Está claro que por aquel entonces contaba con un cuerpo esbelto. Años más tarde, la cantante sumaría unos cuantos kilos a dicho cuerpo.

Ella se veía estupenda y desde luego, queremos remarcar que realmente lo estaba. La sensualidad la seguía manteniendo en cada uno de sus looks. Además del paso del tiempo y del embarazo, el cuerpo de la mujer cambia y ni las famosas se libran.

Claro que finalmente, cuando la salud le iba en ello, Aguilera decidió poner fin a esos kilos de más. Aún así, ella siempre ha estado muy orgullosa de su cuerpo, con más o menos peso. La verdad es que es algo que dice mucho de su personalidad.

Mariah Carey

Otro de los casos similares al anterior es el de Mariah Carey. Sin duda, parece que toda su vida es una lucha constante por mantenerse en un peso concreto. Claro que a veces, no funciona nada y siempre tendremos que enfrentarnos a los momentos de la vida.

Los temas hormonas y también el tipo de vida que llevemos, puede acarrear que los kilos se instalen donde no deben. Aún así, Mariah siempre ha sido de lo más sensual. Además, ella cuenta con looks muy atrevidos, donde nos da buena prueba de sus encantos.

Aunque siempre se le recrimina que usa Photoshop para retocar sus fotos, la diva parece sentirse bastante segura de sí misma. Claro que ahora se ha vuelto a poner en manos expertas para poder bajar algunos kilos. ¡Seguro que consigue volver a lucir el cuerpo que quiere!.

Tess Holliday

Tess Holliday es una modelo de tallas grandes. Claro que ni su peso ni su altura ha sido un impedimento para ello. Todo lo contrario ya que la joven de 31 años ha revolucionado la moda y su mundo. Ha participado en numerosas campañas.

Está considerada como una de las modelos de talla grande más importantes del mundo. Aunque sin duda, su infancia no fue de lo más sencilla, debido a su peso. Con tan solo 15 años comenzó a hacer cástings. Claro que se le cerraron muchas puertas.

Cuando parecía que la oportunidad no llegaba para la joven, llegó y por la puerta grande. Tess luce el cuerpo como nadie, con mucho orgullo y mucha sensualidad. Además, parte del mismo lo cubre con tatuajes. Algo que ya de por sí, aumenta el estilo más sexy.

Ashley Graham

Ashley Graham también es modelo de talla grande. Aunque realmente vista así, nosotros la vemos más que perfecta. La joven mide 1,77 y pesa alrededor de 90 kilos. Claro que como podemos apreciar cuenta con una forma de cuerpo de lo más sensual.

Sus curvas se han colado en las mejores pasarelas y al lado de grandes nombres. Al mismo tiempo, ha sido portada de numerosas revistas como Vogue, Glamour o Elle, entre otras. Desde el año 2000 que fue descubierta, no ha dejado de trabajar.

Es otra de las jóvenes que entran en el mundo de la moda, casi de casualidad. Ella estaba de compras cuando justamente se encontró con un representante de una agencia. Otra de las modelos imprescindibles en cada desfile de moda.

Kirstie Alley

Todos conocemos los problemas con el peso que ha tenido y tiene, Kirstie Alley. Sin duda, es una lucha continua para poder mantenerse en un peso más constante. La actriz ha pasado por diferentes etapas y recaídas, pero ahora parece que vuelve a estar perfecta.

Aún así, nadie puede dudar de su gran sensualidad. Ella la suele potenciar cada vez que hace alguna aparición pública. Los vestidos ajustados y escotados suelen ser su debilidad. Claro que siempre dentro de lo que llamamos buen gusto.

Últimamente se ha dejado ver con menos peso y desde luego, es algo que siempre le favorece. Ahora tan solo tiene que intentar volver a mantenerse. Aunque claro está que su estilo y su toque sexy, todavía está muy presente desde que la vimos por primera vez.

Estefanía Villarreal

Estefanía Villarreal es otra de las mujeres más sexys. Aunque por el nombre puedas estar un poco perdido, te digo que apareció en la serie “Rebelde”, donde interpretaba a Celina Ferrer. Ya en la serie la pudimos ver con algún que otro kilo de más.

Hoy en día a sus 29 años, la actriz está más que estupenda. Aún así, entra dentro de las gordibuenas. Aunque se ha sometido a dietas estrictas donde tenía que seguir un plan de entrenamiento bastante complicado, ella sabe cómo sacarle partido a sus curvas.

Unas curvas que a todos han dejado boquiabiertos. Aunque ha estado unos años apartada del mundo de la interpretación, la joven volvió a participar en varias telenovelas. Un repaso por las gordibuenas más espectaculares de todos los tiempos.