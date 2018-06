Qué snacks saludables debes consumir para no engordar en el trabajo

Si pasas muchas horas en el trabajo, donde no puedes comer como te mereces, lo mejor es optar por los snacks. Pero no todos ellos sirven. Porque queremos alimentarnos pero al mismo tiempo, no engordar ni un solo gramo. Quizás te parezca complicado, pero lo cierto es que sí podemos conseguirlo.

Así que, para no engordar durante las horas de trabajo, pero matar todos los antojos, te hemos seleccionado una serie de snacks perfectos para ti. Como bien sabemos, este tipo de picoteo es perfecto para reducir el hambre y para llenar nuestro cuerpo de la energía necesaria. ¡Descubre cuáles son!.

Macedonia de frutas

Uno de los snacks más saludables son las frutas. Sin duda, son perfectas para añadir al cuerpo las vitaminas, así como los antioxidantes que necesita. Gracias a ella, también tomaremos la fibra y todos los nutrientes para mantener nuestro cuerpo en pleno funcionamiento. Una macedonia la podremos llevar a todas partes en pequeños recipientes. Elige las que más te gusten o las de temporada. Verás cómo no sumas más de 160 calorías.

Snacks de yogur y cereales

En este caso, debemos elegir un yogur desnatado y natural. Además, le añadiremos un puñado de cereales integrales. De nuevo, el yogur es totalmente saciante, además de que también cuenta con vitaminas y proteínas. Los cereales integrales siempre suman la fibra necesaria. Con todo ello, sumado al calcio, harán que el efecto saciante nos impida comer otras cosas en forma de dulces.

Las almendras

Los frutos secos también deben estar en una dieta equilibrada. Eso sí, siempre controlando las cantidades. De ahí que tanto las nueces como las almendran sean perfectas. Con tan solo un puñado de las mismas, en momentos en los que tenemos hambre, podremos calmarla de una forma muy sencilla. Llevan pocas calorías, al mismo tiempo que fibra y vitaminas o minerales.

Batido de plátano

Si no tienes mucha hambre, pero necesitas añadir un poco de vitaminas a tu cuerpo, entonces opta por un batido. El plátano también tiene numerosas vitaminas y minerales, así que en este caso, tan solo vamos a necesitar mitad del mismo. Lo mezclaremos con 100 cc de leche. Finalmente, si quieres darle un toque más dulce, añade edulcorante. ¡Verás cómo te quita el hambre al instante!.

Gelatina

Si la opción del yogur no te convence del todo, tenemos también la gelatina. Muy usada para picar entre horas, por pocas calorías y por un gran sabor que se traduce en numerosas vitaminas. Lo cierto es que te podrás encontrar con mucha variedad en el supermercado.

Bocadillo de jamón

Bueno, no un bocadillo, sino un trozo de pan con un poco de jamón, también es el snack perfecto. No llega a 200 calorías y hará que no lleguemos a la comida principal con mucha hambre. Así que, nos podemos dar un capricho de esta forma, sin pensar en añadir más calorías a nuestro cuerpo ni a nuestra dieta.