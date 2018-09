Cómo es y qué peligros tiene el síndrome de la ‘mujer agotada’

Se dice de él que es el nuevo mal del siglo XXI. Se le llama el síndrome de la ‘mujer agotada’. Hoy descubrirás cómo es y todos los peligros que tiene a su alrededor. Porque las mujeres tienen numerosas cargas a su espalda que hacen que tengan que parar en ciertas ocasiones porque no pueden más.

Durante todo el año sufren de mucho estrés, pero es cierto que en ciertas temporada se puede intensificar en gran medida. Así que, hay que ir sabiendo de qué se trata para ponerle remedio cuanto antes. Por eso, toda la información que sigue es vital y debes conocerla cuanto antes.

Cómo es el denominado síndrome de la ‘mujer agotada’

El término acuñado ya en Inglaterra viene a decir ‘cansadas todo el tiempo’. Una sensación que no es cuestión de un momento sino que se convierte en algo más permanente. El estrés tiene bastante culpa en este síndrome que mencionamos. Porque las mujeres se ven sobrepasadas por todo lo que acarrean las tareas diarias. El trabajo, la familia, la casa y muchos otros problemas que una tiene en la cabeza.

Esto hace que nunca se tenga tiempo para una misma. Por lo que el cansancio se va apoderando del cuerpo. No importa si un día se puede descansar algo, porque al día siguiente todavía nos esperan más cosas que hacer. Lo bueno sería ponerle solución a algún detalle para poder estar más libres. Además, se dice que con las temperaturas altas, dicho síndrome, todavía se intensifica un poco más.

Peligros que tiene el síndrome de ‘mujer cansada’

Sin duda, el gran peligro que tiene es el bajón que supone para la persona que lo padece. Porque además de tener el cuerpo cansado realmente, la cabeza es la que no consigue descansar. Por lo que el nivel de rendimiento de una persona bajo esta presión, bajará de manera paulatina. La concentración también será otra de las cosas a las que diremos adiós y cada vez más nos sobrevendrá una idea de pesimismo que casi no podemos controlar.

Porque todos necesitamos algún día de descanso y desconexión. Porque aunque ya estamos preparados para las carreras de cada día, no siempre conseguiremos llegar a todo. El cuerpo también tiene sus límites y la cabeza muchos más. No debemos querer abarcado todo, porque no conseguiremos llegar. Lo mejor es relegar tareas en otros y confiar en que todo irá mejor de lo que pensamos. Por lo que necesitamos buscar momentos para nosotras, darnos algún capricho de vez en cuando, practicar técnicas de relajación o meditación. ¿Sufres de este síndrome?.