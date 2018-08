Obesidad y cáncer se han convertido en dos grandes enfermedades. Cierto es que siempre pensamos que tienen mucho que las separa, pero en otras ocasiones hasta pueden ir de la mano. Claro que al pensar en ellas, siempre diremos que el cáncer es una de las más preocupantes hoy en día.

Porque son miles de personas las que pierden la vida a causa de esta enfermedad. Hoy vamos a hablar de ambas, de su relación, de sus procesos y de todo eso que merece la pena conocer. Porque estar informados también es uno de los primeros pasos a dar para poder comenzar a buscar los mejores remedios.

Relación entre la obesidad y cáncer

Son varios estudios los que ya arrojan datos bastante concisos. Lo cierto es que siempre se ha afirmado que puede haber relación directa entre ellas pero es cierto que no puede afirmarse que la obesidad derive en cáncer. Aunque otros estudios dicen que cuando hay mayor grasa corporal, se puede ser más propensos de padecer algún tipo de cáncer. Algunos de los ejemplos son el cáncer de endometrio, de esófago o de hígado así como de riñón.

Esto es porque las personas obesas suelen tener una especie de inflamación crónica. A lo largo del tiempo, hará que el ADN resulte dañado. Este daño se puede traducir en cáncer. De ahí que las estadísticas sí crean que una persona obesa o que tiende a la obesidad pueda tener cáncer a la larga. Además de padecerlo, que sea más complicado a la hora de recuperarse de la enfermedad.

Proceso de curación para ambas enfermedades

Lo cierto es que ambos casos se necesita de unos tratamientos de prevención. Es cierto que a la hora de pensar en la obesidad y cáncer, creemos que la primera tiene una fácil solución. Pues no, no es así. Porque no solo consiste en cambiar los hábitos y la vida de una persona, es que se trata de una enfermedad que va muy ligada tanto a su vida como a su entorno, así como al aspecto biológico y psicológico.

De ahí que no haya un tratamiento específico. Porque se requiere de varios procesos para poder llegar a un buen puerto. Algo que no siempre se consigue. Esto último también se puede aplicar al cáncer. Sabemos cuáles son los tratamientos indicados, entre los que la quimioterapia y radioterapia están involucrados. Pero también es verdad que el cuerpo no siempre se llega a recuperar, ya que dependerá del tipo de tumor y también del propio cuerpo. Así que, como vemos, nos damos cuenta de que ambas enfermedades son más complicadas de lo que creemos. Pero no por ello hay que darse por vencido. Porque cada vez hay más opciones y más salidas para la obesidad y cáncer.