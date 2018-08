Dar la mano es uno de los gestos para saludar, más comunes que tenemos. Es una forma de cortesía que aplicamos en diversos contextos. Pero lo cierto es que dicha fórmula quizás no sea tan saludable como pensamos. Más que nada porque son muchas las enfermedades que nos pueden transmitir.

Sí, un gesto tan frecuente y común nos puede desencadenar numerosas enfermedades. Parece que los servicios de la salud son los encargados de mantenernos al corriente sobre lo que puede ocurrir. Porque desde luego, algunas de las enfermedades son bastante complicadas. ¡No te las pierdas!.

Dar la mano contagia el resfriado

Sin duda, el resfriado es una de las enfermedades que más contagiosa es. Tan solo un contacto directo, es necesario para que la otra persona también reciba el virus. Las bacterias no entienden de lugares y se van pasando de un lado a otro. Además, suelen ser bastante fuertes como pasar a todas las personas que las rodeen. Además, las manos son uno de los lugares que siempre propagan enfermedades. Porque están en contacto directo con ellas.

La Hepatitis A

Se trata de una enfermedad infecciosa y a grandes rasgos, la podemos definir como una inflamación del hígado. No dañará de manera permanente el hígado ya que no se trata de una enfermedad crónica. Pero lo cierto es que sí que es otra de las más contagiosa. En este caso, se puede transmitir con dar la mano. Unas manos sucias tras haber ido al baño y no lavarlas a conciencia, pueden ser el gran desencadenante.

Conjuntivitis

Son tanto los virus como las bacterias los que harán que las infecciones oculares estén más que presentes en nuestra vida. Todo ello por dar la mano, porque también es otra de las más contagiosas. Si no nos lavamos las manos de una manera correcta, podemos hacer que todos los que están a nuestro alrededor también puedan sufrir de la misma. Se presentará como enrojecimiento, inflamación, así como secreción ocular o picazón. Lava bien las manos con jabón antibacteriano y verás cómo dirás adiós a todo este tipo de problemas.

Sarampión

Aunque te parezca casi increíble, es cierto que el sarampión también es otra de las enfermedades que se puede contagiar de una manera más sencilla de lo que puedas imaginar. Las tos o los estornudos son las mejores vías para que esta enfermedad pase de una persona a otra. Es una enfermedad peligrosa y son muchos niños que la padecen o han padecido. Así que, por todas ellas y por la salud de nuestros amigos o personas que nos rodean, debemos lavar las manos más frecuentemente.