Cuando sentimos algún tipo de dolor, recurrimos siempre a alguna pastilla. En casa solemos tener algunas como pueden ser la aspirina o el ibuprofeno. Pero también nos sonará, y mucho el paracetamol y el naproxeno. Entonces, ¿cuál debo tomar?. Ésa es la gran duda y hoy, te la vamos a despejar.

Porque cada uno tiene unas cualidades específicas que atacan en tu dolencia concreta. Es cierto que pueden llegar a ser similares en otros muchos. Pero la verdad es que siempre debemos conocerlos a fondo, para que no haya ningún tipo de equivocación. ¿Estás preparado para poder descubrirlo?.

Aspirina

Cuando hablamos de la aspirina, lo hacemos de la denominado ácido acetilsalicílico. Es muy frecuente en todos los hogares y reduce tanto el dolor como la fiebre. Eso sí, cuando hablamos dolor, será un dolor no demasiado intenso. Además, estudios confirman que la aspirina también puede reducir los problemas de tipo cerebrovasculares. Es decir, que disminuirán los riesgos de poder sufrir un ataque al corazón. Si tienes un ligero dolor de cabeza así como de tipo muscular, con esa sensación molesta pero soportable, entonces recurrimos a ella.

Paracetamol

La diferencia con la aspirina y con el ibuprofeno, es que el paracetamol no es anti-inflamatorio. No tiene efecto negativos en nuestro estómago y también se suele usar para los dolores leves o moderados. Si estás en duda, entre tomar un paracetamol o un ibuprofeno, se aconseja tomar el primero. Más que nada porque no tiene esos efectos, que pueden repercutir en nuestros órganos vitales.

Ibuprofeno

Para el dolor fuerte, tomaremos un ibuprofeno. Ya sea dolores musculares, de menstruación o de cabeza. Es una de las formas más eficaces para poder aliviarlo y de manera más rápida. Pero eso sí, cuando abusamos de él, puede tener repercusión en el estómago. Por lo que se aconseja no tomarlo con el estómago vacío. Algunos de los medicamentos más conocidos con Neobrufen y también Espidifen. Seguro que alguno de ellos llenan tu botiquín. Al igual que la aspirina, es también un anti-inflamatorio.

Naproxeno

Es un tanto más similar al ibuprofeno, pero hay que decir que el naproxeno es de acción más lenta que el primero. Esto es que hará efecto de una manera más tranquila, mientras que el ibuprofeno ataca más rápidamente para que podamos sentir alivio casi inmediato. Se recomienda para las personas que tienen un dolor crónico. Ya que se puede decir que es un especie de analgésico general. Perfecto para el dolor, fiebre así como para algún tipo de lesión. Recuerda tomarlo también con las comidas, porque con el estómago vacío puede ser perjudicial para éste.