Los dolores pueden aparecer en cualquier momento del día y ubicarse en diferentes zonas del cuerpo. Así que, tendremos que contar siempre en nuestro botiquín con pastillas que ayuden a aliviar ciertos síntomas. Pero lo cierto es que en ocasiones nos asaltan dudas cuando hablamos de la Aspirina, el Paracetamol o el Ibuprofeno.

Porque son tres grandes nombres que todos conocemos, pero que quizás, nos falta saber cuáles son las diferencias principales entre cada una de ellas. Pues hoy te las vamos a mencionar. Solo así, podrás salir de dudas y optar por aquella que suele estar indicada para tus dolencias. ¿Cuál es la que sueles tomar más a menudo?.

La Aspirina o ácido acetilsalicílico

La Aspirina es una de las pastillas que solemos tener en casa. Cuenta con propiedades anti-inflamatorias, por lo que va a reducir tanto el dolor como cierta inflamación que tengamos. Es perfecta para cuando tenemos algún tipo de dolor leve y ocasional. Al ser descoagulante, se dice de ella que puede llegar a reducir el riesgo de ataques al corazón. A grandes rasgos, está indicada para bajar la fiebre, para dolores no muy intensos de cabeza o musculares.

El Paracetamol

Una de las grandes diferencias del Paracetamol con la Aspirina o el Ibuprofeno, es que no se trata de un anti-inflamatorio. Aunque sí se usa para el dolor leve así como episodios de fiebre. Por lo que se dice de él que es analgésico y antipirético pero no anti-inflamatorio. Quizás uno de sus efectos más comentados no es del todo positivo. Se dice que él que hace trabajar bastante al hígado, aunque no tiene repercusión tan negativa para el estómago. Pero lo cierto es que podemos evitar ciertas complicaciones si solamente lo tomamos en ocasiones puntuales. Cuando tenemos algún dolor, sí se aconseja tomar antes un Paracetamol que un Ibuprofeno. Solamente en episodios de dolores más intensos, será mejor el segundo. Lo podrás tomar también para el dolor de cabeza o de muelas, pero no para los dolores articulares.



El Ibuprofeno

Finalmente nos quedamos con el Ibuprofeno. En este caso, no será idóneo para bajar la fiebre, al contrario que los dos anteriores. Pero sí que lo es ante un dolor un tanto más intenso. Tanto los dolores menstruales como los de cabeza, sin ser migrañas, o musculares. Podrás comprar una caja de Ibuprofeno que es de venta libre, así como de otros nombre como Espidifen y Neobrufen, que también son bastante conocidos. De nuevo, no hay que abusar de ninguno de ellos porque pueden ser perjudiciales para el estómago.