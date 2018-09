Mucho se ha hablado del alimento ya descongelado si se puede volver a congelar. Para algunos es todo un mito y para otros la realidad. Como sabemos que con la salud no se puede jugar, hoy os pasamos a contestar a una pregunta bastante clara: ¿Se puede volver a congelar un alimento descongelado?.

Porque hay que hacer ciertas aclaraciones en un tema como éste. Solo así las dudas se pueden ir disipando. Porque si tenías pensado descongelar algún alimento para una comida y te ha surgido un plan de última hora, no te preocupes porque hay soluciones para ese alimento ya descongelado. ¡No te pierdas todo lo que sigue!.

Alimento ya descongelado, ¿se puede volver a congelar?

Hasta el momento todos pensábamos que era mejor que no. Es decir, si decimos descongelar una pieza de carne o cualquier otro alimento, lo ideal sería consumirlo en las próximas horas. Más que nada porque las temperaturas del alimento en cuestión cambiarían mucho y no queremos que se nos estropee.

Por eso sí que hay, lo que se podría considerar como una excepción. Cuando los alimentos se mantienen en temperaturas bastante frías, es posible que si no los consumimos, los volvamos a meter en el congelador. Pero lo complicado es que siempre estén a bajas temperaturas. Quizás no lo controlaremos tanto y de ahí que siempre se comente que lo mejor es consumirlos cuanto antes. Solamente así, el alimento en cuestión no perderá sus valores nutricionales.

Recuerda que si el alimento pasa más de hora y media o dos horas, fuera de la nevera. Si además, está a una temperatura ambiente que ronda los 30 grados, entonces es cierto que no puede volver a congelar. Porque la cadena de frío se habrá roto por completo y con ello, si lo volvemos a congelar estaremos cargándonos todas las propiedades de dicho alimento. La única salvación que tenemos, será de cocinar el producto y de congelarlo si no lo vamos a consumir. Pero sino, un alimento que ya esté descongelado tiene que consumirse porque no puede volver al congelador.

Cómo descongelar un alimento de manera correcta

Ya puestos en materia, nada como conocer la forma perfecta de descongelar un alimento. Casi todo el mundo lo que solemos hacer es quitar el alimento del congelador para la nevera. En ella, se irá descongelando poco a poco. Pues no, parece que para los expertos no es la mejor manera de hacerlo.

Lo idóneo es envolver el alimento en un plástico y meterlo en agua fría. Se descongelará más rápido, con la garantía de que además, las propiedades se mantienen intactas. Así que, a partir de ahora, no juegues con tu salud y toma cartas en el asunto, antes de que sea demasiado tarde.