De no creer: Conoce el nombre que le han puesto los concursantes de ‘OT’ a su grupo de WhatsApp

Como todo el mundo, los concursantes de ‘OT’ tiene un grupo de WhatsApp en el que están los 16 integrantes del concurso. No solo los finalistas o los que se hicieron más amigos. No. Los 16. Es por eso por lo que este grupo tan numeroso siempre tiene algunas ‘coñas’. Además, hay que añadir que son muy jóvenes y que les gusta mucho divertirse, por lo que no es nada extraño que lo hagan por WhatsApp.

La cuestión es que, según parece, este grupo de WhatsApp cambia de nombre cada semana o, directamente, cuando a algunos de los integrantes le da la gana. Ana Guerra confesó en una reciente entrevista que el último nombre del grupo, que parece ser que es el que se ha quedado, y se quedará, es el de ‘hasta el coño ya’. A los triunfitos les hizo mucha gracia y han decidido dejarlo para los restos.

Pero, según ha confesado Ana Guerra en esta entrevista, tienen otro grupo en el que están los 25 concursantes de ‘OT’ antes de que se hiciese la selección. Es cierto que este grupo está más parado, pero, al menos, está. Además, aunque no lo ha comentado, estamos segurísimos de que también tiene un grupo de WhatsApp con los finalistas de esta edición de ‘OT‘. Al fin y al cabo, son los que más contacto han tenido.

En esta entrevista también se habló de lo bien que estaba funcionando el single de ‘Lo malo‘, que interpreta junto a Aitana, y de las polémicas que están rodeando a ambas en la actualidad. Al parecer, las dos habrían acudido vestidas de color amarillo a un programa de la televisión autonómica catalana. En principio, esto no tendría que ser noticia, pero con todas las idas y venidas del independentismo, el estilismo de ambas jóvenes no ha pasado desapercibido.

El hecho de ir vestidas de amarillo podría dar a pensar que están a favor del independentismo, algo que no les beneficiaría para nada. Tan solo tenemos que recordar el gran movimiento que se organizó para que Alfred no fuese a representar a Eurovisión por el hecho de tener un pasado independentista, a pesar de que no se lograse. ¿Les traerá esto problemas a las intérpretes del hit del verano?

Tanto Aitana como Ana han comentado que no tienen por qué dejar de vestir como les gusta por el simple hecho de que se asocie al independentismo. Seguirán vistiendo con la ropa que quieran, a pesar de que pueda traerles repercusiones. Además, también parece que el grupo de WhatsApp se quedará con ese nombre tan ‘vulgar’, aunque a ellos les divierta. ¿Qué piensas tú de todo esto?