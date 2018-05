María Lapiedra: ¿A la Cárcel?

Parece ser que a María Lapiedra se le acumulan los problemas después de salir del reality de Supervivientes. Ahora, María se podría enfrentar a una demanda que podría llevarla incluso a la cárcel. Así que no solo ha tenido que aguantar todos los problemas que le han surgido en la isla, sino que ahora, fuera, su futuro se plantea aún peor.

María Lapiedra fue contando de plató en plató su relación con Mark Hamilton. Esto le reportó grandes beneficios económicos, pero parece que esto ahora mismo se está volviendo contra ella. Mejor que hubiese tenido la boca cerrada, o eso es lo que pensará ella en estos momentos, y no se hubiese metido en el mundo del cotilleo.

Pero, ¿Quién la ha demandado? Al parecer ha sido su propio exmarido, y exjefe, Ramiro Lapiedra, el que ha demandado a María por calumnias con publicidad. Este delito podría incluso llevarla a la cárcel ya que las condenas giran en torno a los dos años. ¿Entrará finalmente María Lapiedra en la cárcel? Hubiese sido mejor que se quedase en el concurso, desde luego.

La denuncia que ha recibido la exactriz porno se refiere a un suceso que ocurrió el pasado 6 de enero de 2018, cuando aseguró en el programa de Sábado Deluxe que había sufrido violencia de género de parte de su exmarido. Afirmó que Ramiro estaba denunciado por delitos de amenaza y coacción en el ámbito familiar.

Ante esta situación, en un principio, Ramiro Lapiedra se enfrentó a su exmujer, pero ella seguía insistiendo en que el proceso era real y que estaban esperando a un juicio para que la situación se resolviese. No obstante, su exmarido ha decidido actuar y frenar toda esta información errónea que se está dando contra él.

María Lapiedra también comentó que tenía una orden de alejamiento, algo que, según parece, es mentira. Él no tiene ninguna orden de alejamiento de María Lapiedra, es más, es él que no quiere acercarse a ella, aunque la exconcursante de Supervivientes no es esto lo que afirma.

También ha comentado que no existe ningún tipo de proceso abierto por un delito de malos tratos. Todo está en orden, según parece, hasta ahora que ha sido él mismo el que ha denunciado a su ex mujer por calumnias. Estas denuncias dañan la imagen del director de cine porno, y eso es precisamente lo que él no quiere. Ya está dentro de una industria en la que se duda de los hombres, no quiere tener más problemas.

¿Qué pasará con María Lapiedra? ¿Entrará finalmente en la cárcel o se irá de rositas? Lo veremos muy pronto, ¡Estamos seguros de ello!