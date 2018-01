¿Cuántas veces has ido a hacer la compra y, cuando has llegado a la caja a pagar, tu cartera se ha quedado más vacía de lo que esperabas? Lo que a lo mejor no sabes, es que puedes adquirir buenos productos pero sin que tu economía sufra innecesariamente y que el ticket no mida tres metros.

Aquí encontrarás 10 trucos para ir a hacer la compra y no pagar de más. Recuerda que tienes que ir con tiempo suficiente para poder pensar, buscar y mirar bien, ya que si vas directamente a un producto en concreto o con prisas, te precipitas y coges el primero que encuentras, y así lo más seguro es que te gastes mucho más.