Ofertas al darte de baja

Siempre ha pasado, hasta el momento. Cuando un cliente no estaba del todo contento con el servicio, llamaba para decir que se iba a dar de baja. Claro está que inmediatamente el operador de la compañía de teléfono hacía lo imposible para que no fuera así. Uno de los primeros pasos era ofrecer alguna que otra oferta a modo de descuento. Algo que sin duda, es siempre un gran atractivo para el cliente, sobre todo cuando la oferta valía bien la pena.

Pero claro, siempre se ha dicho que no hay nadie que dé duros por pesetas. Así es que no puede ser tan sencillo como pudiera parecer. Más que nada porque no nos olvidamos de la letra pequeña. Descuentos que luego iban incrementando o bien, permanencias que en un primer momento no aparecían. Son las dos opciones con las que jugaban de una manera bastante clara, aunque no para nosotros.