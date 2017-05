Teoría de la inmortalidad en 4 formas factibles

¿Te gustaría ser inmortal?. Pues no te preocupes porque la mitología nos tiene una buena noticia. Ella se encargará de decirnos cuál es la teoría de la inmortalidad para que todos los que tengan este sueño, puedan cumplirlo. Bueno, o quizás no, porque desde luego, las 4 formas que nos detalles, no son muy fáciles.

Pero claro, siempre se dice que hay que pagar un precio por algo de gran valor. Así que en este caso no se iba a hacer ningún tipo de excepción. Parece que la mitología de diferentes lugares nos deja la teoría de la inmortalidad dividida en cuatro pasos. ¿Quieres saber cuáles son?.

¿Conoces la teoría de la inmortalidad?

Bueno, hay que decir que no solo es una, sino cuatro partes las que podemos contar para descubrir la fórmula mágica. Esa fórmula por la que muchos han peleado pero que no consiguieron. Ahora tú sabrás en primera mano de qué se trata. Algunos de los puntos los podrás conseguir pero otros…¡mejor lo descubres por ti misma!.

Comer una sirena : Es uno de los pasos más complicados. Desde luego, con lo siempre hermosas que se presentan estas criaturas, nadie podría comerse una de su especie. En el caso, hipotético, de que existieran. Parece que la mitología así lo creía. Cuenta la leyenda que una niña que tenía mucha hambre se comió un pescado que tenía rostro humano y se volvió inmortal. De hecho vio como toda su familia se iba muriendo y para ella, era más que un castigo.

Comer una sirena : Es uno de los pasos más complicados. Desde luego, con lo siempre hermosas que se presentan estas criaturas, nadie podría comerse una de su especie. En el caso, hipotético, de que existieran. Parece que la mitología así lo creía. Cuenta la leyenda que una niña que tenía mucha hambre se comió un pescado que tenía rostro humano y se volvió inmortal. De hecho vio como toda su familia se iba muriendo y para ella, era más que un castigo.

Desafiar Dioses : Como bien sabemos, todo humano que desafiara a los Dioses, sería castigado por ellos. Uno de los grandes castigos de los mismos era imponerte un hecho que durara toda la eternidad . De este modo, sí te podrías convertir en inmortal pero…¿a qué precio?. Sísifo fue uno de los primeros. Estaba obligado cada día a subir una gran roca hacia la montaña.

Comer melocotones : Vale, ésta sí podemos conseguirla. Comer melocotones es otra de las teorías de la inmortalidad. Una de las frutas más relacionadas con la longevidad .

La ambrosía: Seguro que has escuchado hablar de ella. Era la bebida de los Dioses y sin duda, su fuente de inmortalidad. Se cree que la ambrosía viene a ser una especie de miel que tenía propiedades curativas y que ayudaba a combatir ciertas enfermedades.

A pesar de que las teorías son una de las mejores fuentes que tenemos de conocer las culturas de los antepasados, nadie puede darnos la fórmula de la juventud eterna, o por lo menos, una fórmula que se pueda usar de una manera más sencilla. Así que, mientras tanto, a seguir cumpliendo años. ¿Te gustaría ser inmortal?.