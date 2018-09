Técnica 50/20/30 para que tu dinero dure los 30 días

Si quieres que tu dinero dure todo el mes, entonces no te puedes perder la técnica 50/20/30. Gracias a ella, podrás ahorrar bastante. Porque a todos nos ocurre que a los pocos días de haber cobrado, el dinero que nos queda es mucho menos de lo que imaginábamos. ¡Porque siempre llegan facturas y gastos inesperados!.

Es una manera de analizar el dinero y los gastos, para que a fin de mes podamos tener todavía un buen pellizco en el bolsillo. Así que, por si todavía no conoces la técnica 50/20/30, debes leer todo lo que sigue, porque te va ayudar en gran medida. Es una idea que cada vez llega a más personas, porque realmente funciona. ¡Descúbrela!.

Cómo puedo ahorrar

Está claro que no siempre es algo sencillo de contestar o para dar consejos. Porque cada uno tiene unas necesidades y unos gastos. No es lo mismo la familia numerosa que otra en la que solo haya dos personas. Del mismo modo, en ocasiones ya no es tanto del número de personas sino de las cantidades que se ingresan en cada familia. Así que, partiendo de que queremos ahorrar, entonces tendremos que descubrir la técnica 50/20/30, porque verás cómo todos los modelos de familia lo pueden conseguir.

Técnica 50/20/30 que realmente funciona

Partimos de que la cantidad que ganas, es el 100%. Es decir, todo el sueldo que tienes, es dicha cantidad.

El 50% de tu sueldo: El primer número de la técnica es el 50. Éste corresponde a la mitad de tu sueldo. Irá destinado siempre a los gastos básicos. Entre ellos, serán las facturas, la hipoteca, la compra, etc. No siempre llega, pero si es así, intenta no malgastarlo, sino que se quedará como ahorro o para el mes siguiente.



El 20% del dinero que ganas : Ya hemos soltado la mitad del dinero que ganamos cada mes, pero en cosas básicas. Así que, el 20% de la cantidad final irá destinado a ser ahorrado. Sí, porque aunque no te lo parezca, siempre debemos tener algo por si aparecen cosas improvisadas. Cualquier tipo de arreglo o cosas que se van rompiendo en casa, necesitarán dinero para que se puedan solucionar.

: Ya hemos soltado la mitad del dinero que ganamos cada mes, pero en cosas básicas. Así que, el 20% de la cantidad final irá destinado a ser ahorrado. Sí, porque aunque no te lo parezca, siempre debemos tener algo por si aparecen cosas improvisadas. Cualquier tipo de arreglo o cosas que se van rompiendo en casa, necesitarán dinero para que se puedan solucionar. El 30% de tu dinero: Nos queda ya la última cantidad que es un 30%. Aquí nos dejamos llevar por los gastos personales. Lo que viene a ser un capricho que quieras darte. Tanto a ti mismo como a tu pareja o a alguien que tengas a tu alrededor. La compra de regalos no podrá superar el 30%. Si un mes no haces este tipo de compras, quedará ahorrado para otro mes siguiente.

Llevando un control de este tipo, nos encontraremos con que a finales de mes sí tendremos esa cantidad de dinero que siempre habíamos soñado. No podemos dejarnos llevar por las compras innecesarias y siempre, respetar las cantidades que están pensadas con cabeza para poder se eficientes.