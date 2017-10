Quizás te suene eso de tapar la cámara del ordenador, por motivos de seguridad, pero es que además, debes conocer otros secretos del FBI. Sin duda, siempre es mejor tener conocimiento de todo ello para poder prevenir en nuestra vida cotidiana. Siempre es mejor seguir los buenos ejemplos que nos dan.

Porque ante todo, velan por una buena seguridad, que no siempre es sencillo. Así que, hoy con las nuevas tecnologías, siempre hay que tener un ojo bien abierto porque no sabemos quien puede acceder a nuestro sistema. No es la primera vez que lo escuchamos en nombres muy famosos. ¡Atento a lo que sigue!.

Secretos del FBI que debes saber como tapar la cámara del ordenador

Vamos a empezar como siempre se debe hacer, por el principio. Para ello, si todavía crees que puede tratarse de una broma, nada más alejado de la realidad. El FBI advierte que siempre es mejor tapar la cámara de nuestros dispositivos. Pero no solo del ordenador portátil, sino también de los móviles. Un poco de cinta, será suficiente para ello. Porque realmente podemos no estar tan seguros como pensamos.

Puede ser que los piratas informáticos estén acechando. Así que, siempre es preferible el prevenir que tener luego que lamentar. Fue el propio director del FBI quien insiste en este detalle. También las cámaras web pueden ser una buena entrada para algunos usuarios. Así que, si no la vas a usar, recuerda taparla. Así, nadie podrá observarte sin tu consentimiento.

Pero además de ello, también hay otros secretos del FBI que siempre vienen muy bien para nuestra vida. Algunos de sus nuevos consejos ya no están relacionados con la informática, sino con la gente. Lo mejor es conocer un poco más a las personas para detectar con quien estamos tratando:

Una voz autoritaria : En ocasiones no es una persona fuerte aquella que se puede enfadar en un momento dado sino la que tenga la voz más autoritaria.

: En ocasiones no es una persona fuerte aquella que se puede enfadar en un momento dado sino la que tenga la voz más autoritaria. Los gestos : Cuando alguien nos está mintiendo siempre se le asocian una serie de gestos. No indica que porque tenga un solo gesto ya estará diciendo una mentira. Sino que una sucesión de los mismos, sí puede indicar que oculta algo.

: Cuando siempre se le asocian una serie de gestos. No indica que porque tenga un solo gesto ya estará diciendo una mentira. Sino que una sucesión de los mismos, sí puede indicar que oculta algo. Comportamiento : Cuando una persona muestra un comportamiento diferente a otros días, puede ser porque está inquieta. Hay algo que quizás le perturba. Pero si dicho comportamiento se va prolongando en el tiempo, es porque no sabe cómo disimular, por lo que podremos comenzar a sospechar algo.

: Cuando una persona muestra un a otros días, puede ser porque está inquieta. Hay algo que quizás le perturba. Pero si dicho comportamiento se va prolongando en el tiempo, es porque no sabe cómo disimular, por lo que podremos comenzar a sospechar algo. Forma de caminar: Aunque estamos muy centrados en gestos o maneras de actuar, también la forma de caminar nos indicará mucho más. Esas personas que agachan la cabeza o que dan pasos cortos y casi a rastro, es que no cuentan con una gran confianza en sí mismos.

Como puedes ver, son secretos del FBI pero que podemos ir aplicando a nuestro día a día. Porque los expertos siempre nos dan lecciones para intentar evitar ciertas situaciones, que no queremos ver ni vivir en nuestra vida.