Naveen Andrews, Sayid

Después de participar en la exitosa serie de Perdido, Naveen Andrews se metió de lleno en la producción de origen británica Sinbad, para luego, terminar dando vida al personaje que creó la factoría Disney Jafar en el spinoff de “Érase una vez” No hay fecha de estreno en España. Cuenta con un gran equipo de producción.

Se narra la alucinante historia de un platónico amor entre Alicia (Alicia en el país de las maravillas) y el genio de la lámpara que aparece en Aladin ¿los recuerdas? ¡seguro que si! Lo hemos visto también en Once Upon a time in wonderland.