Pueblos que deberían cambiar de nombre pero ya

En España y en todo el mundo hay sitios maravillosos con nombres preciosos, pero otros son muy bellos, pero con un nombres horrorosos. ¿cómo has dicho que se se llamaba este pueblo? Es una típica pregunta que harías cuando una persona te dice el nombre de su pueblo y es de risa. Algunos lugareños están acostumbrados a ser objeto de mofa y de chistes porque su pueblo tiene un nombre malsonante y que causa vergüenza.

Te vamos a presentar sitios de España que son muy bonitos, pero que poseen un nombre de lo más horroroso. Te arrancarán una sonrisa ¡seguro! Es difícil visitar un pueblo con estar características y no hacerse una foto con el cartel de bienvenida ¡todo un clásico!

















Siguiente Guarromán, Jaén Cuando se lee el nombre de esta población lo primero que se piensa es que aquí los hombres no son muy aseados ¿ a qué si? Con este nombre no es para menos. Este topónimo a medias entre el español de estar por casa y el inglés más perfecto no es más que la castellanización del árabe Wadi-r-rumman (río de los granados) ¿curioso, a qué si? Los habitantes han sabido sacar mucho partido a su horroroso nombre. Han fundado la Asociación Internacional de pueblos raros, feos, y peculiares del mundo en su totalidad. La sede de esta organización está en la misma localidad como no podía ser de otra manera. Es un pueblo precioso no que no puedes dejar de visitar ¡te sorprenderá!

